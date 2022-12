Desaparición de periodista sueca y aparición de un torso tienen en vilo a Suecia

Kim Wall hacía un reportaje de un submarino de fabricación casera cuando se perdió su rastro. Se analiza si parte de un cuerpo hallado en Copenhague es de ella.

El diseñador del sumergible, el danés Peter Madsen, había afirmado el lunes a los investigadores que Kim Wall, desaparecida desde el 11 de agosto, había muerto accidentalmente a bordo del 'Nautilus' y que él había lanzado su cuerpo al mar.

Previamente, Madsen, de 46 años, había dicho que había desembarcado con vida a la periodista, quien realizaba un reportaje a bordo del submarino sobre la isla de Refshaleoen, en Copenhague.

Esta versión no pareció convencer a los investigadores, que continuaban sus pesquisas por "homicidio involuntario por negligencia".

"El largo del torso hace que no podamos excluir la posibilidad de que perteneciera a Kim Wall, pero aún no lo sabemos", dijo el jefe de homicidios de Copenhague, Jens Moller Jensen, al anunciar el hallazgo en un mensaje de video publicado en Twitter.

Indicó que se habían tomado muestras de ADN del torso y que se compararán con las de Wall. La policía podría recibir los resultados el miércoles.

Según Jensen, los brazos, piernas y cabeza se habían "cortado deliberadamente".

Los equipos de búsqueda encontraron el submarino desaparecido el 11 de agosto en la bahía de Koge, y se rescató a Madsen, quien se encontraba solo, antes de que la embarcación se hundiera.

La policía cree que Madsen provocó el hundimiento "deliberadamente". Se sacó a la superficie y se examinó su interior, que resultó estar vacío.

Wall era una periodista freelance de 30 años que trabajó para The Guardian y The New York Times. Graduada por la Escuela de Periodismo de Columbia, trabajaba entre Nueva York y China.

Se había reunido con Madsen para entrevistarlo para un reportaje que preparaba.

Varias personas vieron a Wall y a Madsen en el navío frente a las costas de Copenhague la noche del 10 de agosto.

En las redes sociales aparecieron fotos en las que se veía a los dos juntos en la torre del submarino, ella aparentemente sonriendo.