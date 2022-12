Descartan presencia de explosivos en la Universidad de Harvard

Autoridades académicas de la Universidad de Harvard descartaron "de momento" la presencia de explosivos en su sede de Massachusetts, tras una búsqueda efectuada por la Policía en el claustro estadounidense.

Hacia las 9:00 a.m., hora local, la institución educativa alertó a las fuerzas de seguridad ante el recibo de informaciones "no confirmadas" que daban cuenta sobre la existencia de al menos cuatro cargas explosivas.

Vía Twitter, las directivas solicitaron la evacuación de Harvard. "Por favor, evacúen esos edificios ya", se comunicó, al tiempo que policías de Harvard y Cambridge acudían al lugar para verificar los informes. Instantes después de desocuparse la institución por parte de estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo, se aseguró que las supuestas bombas estarían en el Centro de Ciencias y en los edificios Thayer, Sever y Emerson.

Sin embargo, hacia las 11:00 a.m., hora local, una vez efectuada las pesquisas, se concluyó que había sido una falsa alarma. Descartada la amenaza, el diario de la universidad, The Harvard Crimson, informó que no se hallaron explosivos y que las vías de acceso al claustro serían restablecidas paulatinamente.

Ante la contingencia, la universidad debió reprogramar los exámenes finales, cancelados provisionalmente por la emergencia. Las fuerzas de seguridad estadounidenses comunicaron que se prosigue en la investigación y dar con él o los autores de las amenazas.