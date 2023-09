Descubrió que padecía de cáncer tras ir a cortarse el cabello: le detectaron extraño lunar

Un hombre, identificado como Nicholas Smithson, de 38 años, descubrió que padecía de cáncer de piel tras acudir a la peluquería para cortarse el cabello, pues su peluquero lo alertó sobre un extraño lunar que tenía en la zona del cuello.

Información reseñada por el medio The Mirror señala que el sujeto acudió con su estilista y fue este quien le informó sobre la mancha.

Consternado, Smithson acudió a dos doctores, sin embargo, los galenos desestimaron sus preocupaciones. Por esto, el hombre acudió a un dermatólogo, donde, tras los estudios pertinentes, se descubrió que el lunar en realidad era un melanoma nodular (tipo de cáncer de piel).

Añadido a esto, a Nicholas le informaron que el melanoma se había extendido a sus ganglios linfáticos, por lo que aproximadamente le quedarían seis meses de vida.

Tras recibir la noticia, los amigos del hombre abrieron una campaña en GoFoundMe para recaudar fondos, ya que a este le gustaría viajar tanto como fuera posible. Luego de recibir algunas donaciones, Nicholas agradeció a quienes se sumaron a la causa e informó que sigue en tratamiento contra la patología.

El cáncer también sorprendió a un hombre granadino de 60 años , quien pidió ingresar voluntariamente en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, España, porque debido a su estado de salud tiene miedo de “estar solo” y en la cárcel tendría compañeros que le podrían “atender y socorrer”.

Fue diagnosticado en el año 2020 “y se me ha agravado la cosa. y encima me encuentro en mi casa solo, con depresión, con ansiedad, toda la noche, todo el día solo”, le dijo a EFE.

“Temo que algún día me pase algo y vete a saber cuándo me encuentren”, dijo este adulto mayor enfermo de cáncer, quien asegura que por sus problemas le han derivado en varias ocasiones a los servicios de salud mental, donde la respuesta que ha obtenido siempre ha sido que “visite a su médico de cabecera” y “recetarle nuevos tratamientos”, por lo que se siente “desahuciado” por los servicios sociales y sanitarios.

“No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito”, afirmó Márquez, que está “desesperado” por encontrar una solución a su problema y dejar de estar “las 24 horas del día solo”.

El enfermo de cáncer ya acudió a la prisión de Alhaurín de la Torre para pedir su ingreso con un cartel en el que ha escrito: “Quiero ir a la cárcel”. Afirma que seguirá protestando a las puertas del centro hasta que resuelvan su situación.