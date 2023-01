Descubrió que su ex se casaría y tomó una fatal decisión que transmitió por Facebook

“La extraño y no puedo vivir sin ella”, dejó escrito en una carta, en la cual también pidió que donaran sus órganos.

Para Shyam Sikarwar la ruptura con su pareja fue un episodio imposible de superar, tanto así que al conocer el nuevo rumbo de ella decidió quitarse la vida.

“No puedo soportar el hecho de que ella se va a casar con otra persona. El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo”, decía otro aparte de la misiva encontrada en un templo de India, donde también estaba el cuerpo.

Residentes de la zona reconocieron la locación donde el joven de 22 años se había suicidado gracias a las imágenes del video transmitido por redes sociales y que duró cuatro minutos. En este, además de disculparse con su familia, les pidió que publicaran las fotos de su cadáver en redes, al parecer, para que su exnovia se enterara.

También solicitó que no se abriera una investigación por parte de la Policía.

Aunque Facebook ha intentado fortalecer sus políticas de contenido violento, las imágenes estuvieron varios minutos en línea, por lo que se cuestiona el papel de la red social para evitar la propagación de dicha información.