Descubrió tener un hermano gemelo por tagueo en Facebook: “Era yo, pero no era yo. Era él”

En un video compartido en la plataforma de TikTok por el usuario @luiggidfontana se ve el emotivo encuentro con su hermano gemelo, del que habría sido separado al nacer. Al parecer no era conscientes de la existencia del otro.



Todo comenzó cuando uno de los jóvenes, de 20 años, fue etiquetado por accidente en una publicación de Facebook, donde aparecía en un lugar en que no recordaba haber estado, rodeado de personas que no conocía. El hombre identificó sus rasgos físicos en la fotografía por lo que parecía que fuera él, pero no estaba seguro dónde había sido tomada.

Luego de indagar por medio de esta red social, el joven descubrió que el protagonista de la imagen era, en realidad, un hermano gemelo que no conocía, ya que siempre se había considerado hijo único. “Era yo, pero no era yo. Era él”, relató el sujeto en un medio local.

Luego de una exhaustiva investigación, el joven oriundo del estado de Idaho, en Estados Unidos, viajó hacia el otro lado del país con rumbo a Nueva York donde se encontraba su hermano gemelo. En este lugar fue captado en cámara el momento que se volvió viral en TikTok, que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, la pieza audiovisual que dura poco más de un minuto ya cuenta con más de 10 mil comentarios en los que se destaca el sentimentalismo provocado por el anhelado encuentro.

“Además se abrazan como si fueran una sola pieza que encaja a la perfección, como si se conocieran de toda la vida”, “Es inhumano separar a los hermanos y peor aún, siendo gemelos me da gusto verlos juntos”, “Creo que siempre supieron que algo les faltaba”, son algunos de los comentarios generados por el video.

Los hermanos gemelos decidieron retomar el contacto luego de su encuentro, y ahora están dispuestos a formar parte de la vida del otro, aunque se encuentren en ciudades opuestas.