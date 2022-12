Desde Bélgica, Carles Puigdemont dice que no está huyendo ni pedirá asilo

Decidió salir de Cataluña para “actuar con libertad y seguridad”, declaró. Invitó a “ralentizar” la independencia para evitar la violencia.

El presidente de Cataluña cesado ofreció una conferencia de prensa en Bruselas cuatro días después de proclamar la secesión.

"No se puede construir la república de todos desde la violencia", dijo Puigdemont, añadiendo: "Si esta actitud tiene como precio ralentizar el despliegue de la república, se tiene que considerar que este es un precio razonable".

También invitó a participar en las elecciones regionales del 21 de diciembre, despejando la duda de si boicotearía estos comicios convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy.

"Las elecciones del 21 son un reto que tomamos con todas nuestras fuerzas", dijo al pedir al Gobierno español respetar el resultado de los comicios si vuelven a ganar los independentistas.

“Es votando que se resuelven los problemas, no llevando a la cárcel a políticos o a ciudadanos”, enfatizó.

"No estoy aquí para pedir asilo político", sino "para actuar con libertad y seguridad", dijo sobre su estadía en Bélgica, al día siguiente de que la Fiscalía española anunciara que lo demandará por rebelión y sedición, lo que podría acarrearle 30 años de cárcel.

Sobre esto, consideró que tiene que ver con “hechos políticos, una querella que se centra en perseguir una idea, unas personas, no un delito”.

