Desde Bogotá habría sido hackeada la cuenta de Nicolás Maduro en Twitter

El delincuente informático, que se hace llamar Lulz Security Peru, aparece en Twitter como @LulzSecPeru.

Antes de realizar su fechoría, tenía unos cinco mil seguidores. Tan solo unos minutos después de que la noticia se diera a conocer, aumentó en casi tres mil.

En uno de los mensajes en contra de Nicolás Maduro, el hacker hace referencia al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

El jefe del equipo de la campaña oficialista, Jorge Rodríguez, apuntó que el ataque fue hecho desde Bogotá, sin dar más detalles.

En su cuenta en Twitter, el ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, atribuyó el ataque a la cuenta d@NicolasMaduro al "desespero del fascismo" que, según dijo, "queda en evidencia" una vez más.

"Desesperados, hackearon también la cuenta del PSUV", el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, añadió en otro mensaje.

El ataque se registró poco antes de las 6:00 p.m. del domingo, cuando estaba previsto el cierre oficial de las mesas habilitadas para la elección presidencial de este domingo.

También fue pirateada la cuenta de la directora de comunicaciones de Presidencia, Teresa Maniglia, y del PSUV, confirmó Jorge Rodríguez al canal estatal VTV.



"Todas esas tácticas no expresan otra cosa que no sea desesperación, desesperación de quienes no tienen voto, desesperación de quienes no creen en la democracia", sentenció Rodríguez, quien indicó que estos ataques proceden de alguien en Bogotá.

Apuntó que "nada va a torcer la voz del pueblo de Venezuela".



"La suerte está echada, el pueblo de Venezuela está hablando de forma mayoritaria. Respeto a la voz del pueblo de Venezuela, que se ha expresado de forma hermosa, en paz", añadió.

Maduro acusó este sábado de "guerra sucia para envenenar el clima electoral e inocular odio que provoque violencia en el país" al publicista venezolano Juan José Rendón, que ha trabajado como asesor en varias campañas electorales latinoamericanas.

La cuenta @NicolasMaduro que el gobernante encargado abrió el pasado 17 de marzo y en la que tiene 703.294 seguidores fue intervenida después de que durante la jornada el aspirante del chavismo difundiera mensajes invitando a votar.

Los venezolanos estaban convocados a las urnas para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez entre un grupo de siete candidatos, que lideran en intención de voto Maduro y el líder opositor Henrique Capriles.