Desde el Vaticano, Petro pide "revolución" para enfrentar el cambio climático

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, planteó este martes lo que denominó una "revolución" para enfrentarse a las consecuencias del cambio climático que lleve a un modo de vida "más austero" y defendió una regulación de los mercados.

"Hoy el paradigma del siglo XXI es que un hombre baje a comprar el pan abajo de su edificio y suba para hacerle el desayuno a sus hijos y pueda llevárselo a la cama a su esposa. Y vaya a trabajar en bicicleta", resumió Petro en un acto en el Vaticano.

"Ese cambio de paradigma es una revolución e implica derrotar y detener grandes poderes económicos que se oponen a él", admitió el alcalde la capital colombiana.

"Llevamos treinta años repitiéndonos, hasta los socialistas lo repiten, que el mercado no se puede regular, que el mercado como una especie de artificio divino produce el cielo y la tierra y que cualquier acción sobre el mercado conduce a la ineficiencia, a un peor vivir", explicó, antes de rebatir esa tesis.

"Pues el mercado está a punto de acabar la vida en el planeta. Y si no somos capaces de regularlo a escala mundial no podremos detener el cambio climático", justificó.

Para ello, pidió "medidas más radicales de las que se están tomando" en las cumbres mundiales convocadas para intentar llegar a soluciones técnicas que aborden los problemas planteados por las consecuencias del cambio climático.

Este, agregó, "lo produjo el mercado, que produce chucherías, que llenan el tener de la sociedad en todo el planeta Tierra, por ello estamos muriendo, es el exceso descontrolado del mercado lo que lleva a producir los gases de efecto invernadero".

Petro dijo que el dinero para ofrecer las soluciones para crear vivienda, llevar agua y desarrollar tecnologías que combatan el efecto invernadero "tiene que salir del capital privado".

"Es de los flujos internacionales de capital donde una tasación puede recuperar los recursos con los que se financien las políticas de adaptación al cambio climático del planeta, no puede salir de más".

"Pero hablar de esto significa ni más ni menos que pasar de hablar regular el mercado a nivel mundial", reconoció el regidor colombiano.

Al final de su intervención ante un foro de alcaldes celebrado hoy en el Vaticano, Petro apoyó la construcción de lo que denominó "una política de la vida, una biopolítica", con la cual dar la voz a "las multitudes que, convocadas, pueden constituir, ser constituyente de un nuevo paradigma de pensamiento y acción".

El alcalde acudió al Vaticano para participar en el foro "Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades", que reúne durante dos días a alcaldes de 65 ciudades de todo el mundo con la presencia del papa Francisco.