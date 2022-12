Desde este día será únicamente primero EE. UU.: Donald Trump

“La ceremonia de hoy tiene un significado especial”, manifestó Trump tras jurar como nuevo presidente de EE. UU. “Estamos transfiriendo el poder de Washington D.C. y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo”, señaló.

Cuestionó a un “pequeño grupo”, que, según él, se enriqueció y no lo compartió con los ciudadanos. “Sus victorias no han sido las de ustedes, sus triunfos no han sido los de ustedes”, aseveró.

Manifestó que durante su mandato no se aceptarán políticos que solo se quejan pero no hacen nada. “El tiempo para las palabras vacías se acabó, llegó la hora de la acción”, manifestó.

“Todo eso cambia en este momento y ahora, porque este momento es el de ustedes, pertenece a ustedes. Pertenece a los que están presentes y están observando”, recalcó.

No obstante, agradeció a Barack y Michelle Obama “por su gran trabajo durante esta transición, ellos han sido magníficos”.

EE. UU. primero

Para ello, antepondrá los intereses de EE. UU. sobre los de otros países.

“Por muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera al costo de nuestra industria, subsidiado el Ejército de otros países (…), hemos gastado millones de dólares en otros países mientras la infraestructura de nuestro país ha caído (…), hemos defendido las fronteras de otros países mientras negábamos defender la nuestra", criticó.

Esto cambiará con su mandato, según su discurso, pues “protegeremos nuestras fronteras de otros países” y “EE. UU. comenzará a ganar de nuevo”.

Prometió construir nuevas vías, puentes, aeropuertos, ferrovías y devolver el trabajo a los ciudadanos estadounidenses, pero se conseguirá siguiendo “dos reglas sencillas: compre americano y contrate americano”.

Aunque garantizó que buscará “amistad y buenas relaciones con naciones del mundo”, confía en que estas entiendan que pondrá los intereses de EE. UU. primero.

Erradicar el terrorismo

Trump también prometió que su gobierno reforzará y formará alianzas para poner fin a la amenaza que representa el "terrorismo islámico radical".

"Vamos a reforzar viejas alianzas y formar otras nuevas, y vamos a unir al mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, que será completamente erradicado de la faz de la Tierra", expresó.

"Voy a luchar por ustedes con cada aliento, y nunca, nunca los decepcionaré. Estados Unidos volverá a triunfar; triunfará como nunca antes", aseguró.