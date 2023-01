Desde los 10 años, niños se están entrenando en manejo de armas en Estados Unidos

Lo hacen con el consentimiento de sus padres, quienes creen que es mejor que conozcan cómo funcionan esos elementos.

Mientras en Estados Unidos se aviva la polémica frente al fácil acceso a armas de fuego y crece el temor de nuevos tiroteos como el ocurrido en Parkland, algunos adultos apoyan a sus hijos para que las clases extracurriculares sean ahora en un campo de tiro.

“Las armas son peligrosas en las manos equivocadas, pero en las manos correctas y con el entrenamiento adecuado, un arma es una herramienta útil”, dice un entrenador.

“Es muy importante que ellos entiendan cómo manejar esas armas de fuego de manera segura, y así no ver los trágicos accidentes que ocurren cuando los niños no comprenden las reglas básicas de seguridad. Se dejan atrapar por un arma y ocurren cosas malas”, afirma Richard Ryan, padre de familia.

Las opiniones están divididas. Muchos abogan por leyes de control de armas más estrictas, que las alejen de los niños. Incluso en Fort Lauderdale exigen acabar los eventos de exhibición de armas.

Un estudio del Journal Pediatrics señala que en Estados Unidos las heridas por arma de fuego se ubican como la tercera causa de muerte en niños de 1 a 17 años.

Anualmente, cerca de 1.300 niños mueren por ese hecho.

Puede ver:

"La prohibición de armas no resolverá el problema”: sobreviviente de masacre de Parkland