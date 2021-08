Desde un hospital, hombre se arrepiente de no ponerse la vacuna anti COVID: “Cometí un error”

Desde un hospital en Estados Unidos un padre de familia ha enviado un mensaje en el que se arrepiente por no haberse puesto la vacuna anti COVID a tiempo. Travis Campbell, de 49 años, ha dicho que “lo arruiné en grande”.

Su equivocación no fue no creer en la importancia de la vacuna anti COVID, sino en posponer esa cita y más en un país como EE. UU, que ha facilitado esta práctica a toda su población. Este padre de familia, trabajador de una tienda y expolicía, creyó que podía esperar un poco más, pues ya había tenido COVID .

Creyó que por haberse infectado iba a tener anticuerpos. Se estaba recuperando de un procedimiento de rodilla y tuvo una reciente mudanza, por lo que alargó la cita para la vacunación anti COVID. Volvió a contagiarse y desde el 22 de julio ha estado luchando para sobrevivir. Las consecuencias del coronavirus en su cuerpo le han dejado un pulmón colapsado y neumonía.

Le puede interesar: En radiografías: así quedan los pulmones de una persona con COVID que se vacunó y otra que no

Tras esta odisea, desde la cama de un hospital, ha enviado mensajes para que la gente tenga consciencia de la importancia de las vacunas anti COVID:

No estoy tratando de menospreciarte. Estoy tratando de hablar contigo para que entiendas que no quiero ir a tu funeral y no quiero que vengas al mío. La nueva variante delta te acabará tan rápido que no volverás a levantarte. Quiero que la gente entienda que tienen una opción, pero necesitan tomar esa decisión. No vale la pena la apuesta

Publicidad



Así mismo, ha lamentado no haberse inoculado a tiempo: "Lo arruiné en grande, chicos, no me pusieron la vacuna. ¿Por qué no intenté vacunarme?"

"Las vacunas son muy importantes, y yo puedo mejorar como padre, como ser humano, y espero por Dios que todos los demás también puedan", dijo después de reflexionar que quizá, por un descuido, no pueda asistir a la boda de su hija mayor.

Travis sigue luchando, pero es consciente de que la batalla aún no se ha ganado y que no aprovechó un arma tan poderosa como la vacuna anti COVID.