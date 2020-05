Desgarrador crimen: madre es señalada de matar a su hijo autista, a quien reportó como secuestrado

El cuerpo del menor, de apenas 9 años, fue hallado dentro de un lago. La mujer es acusada de asesinato en primer grado.

Un crimen desgarrador, que involucra a una madre de origen venezolano, tiene conmovida a la comunidad del sur de la Florida, en los Estados Unidos. Lo que inicialmente había sido reportado a las autoridades como el secuestro de su hijo autista, de 9 años de edad, dio un giro siniestro.

Todo comenzó la noche del jueves 21 de mayo de 2020, cuando Patricia Ripley, de 46 años, reportó a las autoridades que, a la salida de una tienda por departamentos, supuestamente dos hombres interceptaron su vehículo, le exigieron drogas y se llevaron a su hijo.

De inmediato, las autoridades lanzaron una alerta por rapto de menores en busca de Alejandro Ripley, un niño de 9 años con autismo. Dicha alarma no duró ni 24 horas activa, pues en la mañana siguiente encontraron al pequeño ahogado en un lago de Miami-Dade.

Un video de una cámara de seguridad demostraría que la mujer, horas antes de reportar la supuesta desaparición, había intentado ahogar a su hijo al lanzarlo a un lago diferente de donde lo encontraron.

“Residentes del área ayudaron a Alejandro y lo rescataron. Una hora después, ella se dirigió al otro lago del área de Kendall, en la calle 62 con 130, pero, esta vez, desafortunadamente no había nadie para salvarlo”, dijo Katherine Fernández, fiscal de Miami-Dade.

La madre fue arrestada y ahora enfrenta cargos por asesinato. Mientras el padre del menor defiende a su esposa, especialistas analizan el comportamiento de la mujer.

“Ella ha sido una excelente madre y una excelente persona. Estamos reuniendo un equipo legal para asegurarnos de que se respeten sus derechos”, afirmó Nelson Rodríguez Varela, abogado de la acusada.

“A pesar de todo, tenía conciencia, la persona que está desviada, que está mal, el antiguo loco que le decíamos, no diferencia entre el bien y el mal, mata una persona, viene y le dice a la Policía: ‘Yo la maté’. Y se come un sándwich, porque no está entendiendo, ella no entendía todo lo que estaba haciendo, porque estaba tratando de ocultarlo y mintió”, explicó Elizabeth Delicio, sicoterapeuta.

Según las autoridades, tras confesar el crimen durante el interrogatorio, la madre expresó que su hijo iba a estar ahora en un lugar mejor. Aún, los móviles del crimen son materia de investigación.