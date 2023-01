Desgarradora historia de venezolana que murió esperando medicamentos para su riñón trasplantado

Marta Solórzano llevaba una vida normal hasta que comenzó a sufrir las consecuencias de no encontrar en Venezuela dos importantes medicinas.

Mayforte y Rapamune, que hasta hace 6 meses entregaba el seguro social venezolano, eran de vital importancia para Marta. Pero debido a que el Gobierno del país vecino dejó de importarlos, su luz se fue apagando. Estos evitaban que su organismo rechazara el riñón, que hace 13 años, le donó uno de sus hijos.

“Estoy aquí por el rechazo del riñón, caí otra vez en diálisis. Perder un órgano no es fácil, eso es lo más tremendo que puede haber”, aseguró Marta Solórzano, paciente fallecida, quien grabó un video el pasado domingo antes de fallecer.

Con la tristeza en el alma, su esposo e hijos hicieron un llamado al Gobierno.

“Yo le pido al presidente (Nicolás Maduro) que se ponga una mano en el corazón y vea lo que pasa en Venezuela porque hay mucha gente que está sufriendo, no es uno solo. El presidente tiene las agallas de decir que todo está bien y es mentira, que vea la realidad”, pide Enzo Arraíz, esposo de Marta.

“Mi mamá falleció por falta de medicinas. La condición de mi mamá empeoró a raíz de que se tomaba tres medicamentos y, de esos tres, hace meses dejo de tomarse dos que no llegaban al país”, asegura Luis Aparicio, hijo de Marta.

Además, la familia denunció que, en 19 días que duró su madre internada en un hospital de Caracas, vieron morir a otras personas por la misma causa.

“En la misma clínica, siete pacientes fallecieron por la falta de medicinas”, cuenta Ana Laura Aparicio, hija.

Según una ONG que representa a los pacientes trasplantados en Venezuela, cerca de 32 personas han perdido su órgano por falta de medicamentos. Aseguran que 3.500 trasplantados corren el riesgo de morir por esta causa.

