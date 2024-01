Desgarradora promesa de padre que por ataques en Gaza ha perdido a su esposa y sus tres hijos

"Este es nuestro destino, esta es nuestra elección y esta es nuestra vida en esta tierra. Continuaremos mientras estemos vivos", dice Wael Al Dahdouh en el sepulcro de su hijo. Además, promete que seguirá cumpliendo con su deber como jefe de la oficina del medio Catarí Al Jazeera en Gaza, pese a todo su dolor.



Hace dos semanas perdió a su esposa y a dos hijos en otro ataque de Israel y hoy se despide de otro hijo, Hamza, quien era periodista de Al Jazeera. El carro en el que se desplazaba durante un cubrimiento en el sur del enclave fue blanco de un ataque.

En el inicio del cuarto mes de la guerra entre Israel y Hamás, Gaza vive en medio de bombardeos.

La familia de este hombre está entre las 113 víctimas mortales de este domingo, que ha ido perdiendo a su seres queridos en bombardeos israelíes y es el único sobreviviente. "Ya no queda nadie, soy el único que queda. Si hubiera dormido dentro de la casa habría muerto también, pero dormí afuera", comenta.



Entre tanto, en Israel, los allegados de 132 rehenes cumplen tres meses de vivir en la zozobra de este conflicto.

Romi Cohen, una joven de 19 años, clama por el regreso de su gemelo Nimrod. "Cuando paso por su habitación vacía, me derrumbo al saber que todavía no está aquí. Me pregunto: ¿cómo será mi futuro en Israel si mi hermano y los otros cautivos no están aquí? ¿Cómo se supone que debo seguir con mi vida? ¿Qué sensación de seguridad me queda cuando me despierto cada mañana con esta horrible realidad?", expresa.

"La falta de esperanza también podría matarlo, junto con la horribles condiciones en las que está en Gaza", dice.

Por otra parte, las personas exigen al gobierno acciones y respuestas ante el temor de que el tiempo para los cautivos se esté agotando.

La guerra estalló tras el sangriento ataque de Hamás del 7 de octubre que dejó unos 1.140 muertos en Israel, según un registro de la AFP basado en cifras de las autoridades israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ha dejado por lo menos 22.835 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamás.

Entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre, 79 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han muerto, en su mayoría palestinos, según el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York.