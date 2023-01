Desgarradoras palabras de karateca ejecutado en Irán: "No le digas a mamá"

En redes sociales hay gran revuelo por cuenta de la situación que se vive en Irán. El pasado sábado, 7 de enero de 2023, fueron ejecutados 2 presos por el supuesto asesinato de un agente de seguridad durante las protestas que sacuden el país desde septiembre de 2022. Uno de los condenados fue el karateca Mohammad Hosseini .



"Mohammad Mehdi Karami y Seyyed Mohammad Hosseini, los principales autores del crimen que condujo al martirio de Ruhollah Ajamian, fueron ahorcados en la mañana del sábado", indicó Mizan Online, agencia del poder judicial en Irán.

BOULEVERSANT. Le père de Mohammad Mehdi Karami, manifestant pendu samedi 7 janvier, embrasse la tombe de Seyed Mohammad Hosseini, autre contestataire exécuté le même jour mais qui n’avait plus aucun parent.« Que je me sacrifie pour toi Seyed Mohammad », lui glisse-t-il en pleurs pic.twitter.com/6702Zc7s9j — Armin Arefi (@arminarefi) January 9, 2023

Mohammad Mehdi Karami, el padre del joven karateca y a quien se le vio en un video llorando a su hijo, denunció a medios locales que el joven no tuvo derecho a elegir un abogado.

"Ellos dijeron que era legal, pero no me permitieron buscarle un abogado. Pedí y argumenté, pero a pesar de todo lo que hice ellos no me dieron respuesta. El abogado que le dieron me dijo que podía contratar a otro, y yo le dije ‘sí, eso es lo que quiero porque tú no has hecho nada para defender a mi hijo, tú no preparaste la defensa’", manifestó.

DANS LE COULOIR DE LA MORT. Karateka de renom, Mohammad Mahdi Karmi a été condamné lundi à la peine capitale en compagnie de 4 autres co-accusés pour avoir tué un milicien pro-régime bassidji le 3 novembre près d’un cimetière de Karaj. Il n’a que 22 ans.pic.twitter.com/KsqnfdVQDh — Armin Arefi (@arminarefi) December 9, 2022

El hombre también reveló cuál fue la última conversación que tuvo con su hijo: "Él me llamó el miércoles, a las 2:00 p.m., y me dijo: ‘Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa’".



Añadió que "ellos pueden condenarlo a dos cadenas perpetuas, a 50 años en prisión, pero yo quería saber que él seguía respirando". Por otro lado, el hombre contó que el joven karateca negó el delito por el que fue condenado a muerte.

"Yo le preguntaba ‘¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?’. Y él me decía ‘Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...’", puntualizó.