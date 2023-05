Desgracia de un colombiano atrapado en la frontera con Estados Unidos: “Nos intentaron matar”

Un grupo de 37 personas, varios de ellos, colombianos, lograron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos . Ahora se encuentran atrapados en la puerta número 42 de El Paso, en Texas.



Ellos aseguran que llevan allí tres días y que con el final del Título 42 no lograron tramitar su asilo. Ahora, sin agua y sin alimentos, están a la espera en medio de la incertidumbre.

Un ingeniero santandereano que se encuentra allí habló con Noticias Caracol sobre el limbo migratorio al que se enfrenta.

“Nosotros estamos amenazados. Vinimos, hicimos una fila como cualquier otra persona, cumplimos nuestro compromiso de que hasta el 11 recogían y no nos recogieron”, aseguró Daniel, migrante colombiano.

Él denuncia graves situaciones con los menores de edad que han cruzado en compañía de sus padres.

“Nos dijeron que nos iban a deportar y que iban a coger a los niños y se los iban a quitar a las mamás. Estaba un niño llorando y no lo volvimos a ver, estaba solo. No tenemos más opción, ya lo planteó Migración México, nosotros pasamos y a nosotros nos venden. Ayer nos intentaron matar, no tenemos más opción”, complementó.

Además, recalcó que los agentes de migración en Estados Unidos les botaron los pocos víveres que habían logrado conseguir con sus propios recursos.

“Eso es lo que tenemos de agua para todos, compramos comida con nuestro dinero y la cogieron y la tiraron”, concluyó.

Los migrantes, que están viviendo una pesadilla en medio del sueño americano, están atrapados entre plazos, fechas, trámites y burocracia tras el final del Título 42.

Ellos esperan un poco de compasión del destino y un “sí” que les abra la rígida puerta de acero y les permitan tener asilo en Estados Unidos.

La caída del Título 42

El coletazo del levantamiento del Título 42 y la imposición de la nueva norma para expulsar migrantes afectarán a los colombianos que llegan de manera irregular a la frontera sur de Estados Unidos.

Lo primero que ha hecho el Gobierno colombiano son observaciones ante el país norteamericano sobre las denuncias de maltratos a connacionales deportados.

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, precisó que “hay algunas quejas que se están revisando, lo ha hecho a Migración Colombia, y a través de los canales de la Cancillería ya el Gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas, pero se está afinando el protocolo".

Simultáneamente, avanzan las conversaciones para seguir abriendo caminos legales. En un comunicado del Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, se aclara que el programa de reunificación familiar para colombianos, en la práctica, aceleraría la entrada a esa nación de aquellos familiares de ciudadanos o residentes permanentes con un formulario o petición aprobada, pero que se encuentran fuera del país a la espera de una visa de migrante.