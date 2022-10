Deslave llena de dolor a Venezuela: “La última vez que hablé con ella me dijo ‘me estoy ahogando’”

Apenas se ven los techos de las viviendas en Las Tejerías, un pueblo industrial en el centro de Venezuela, donde este año se han registrado picos de lluvias históricos y en el que se registró un deslave que mató a 25 personas y dejó a otras 52 desaparecidas.

Los testimonios de los sobrevivientes son dolorosos, como el de Nataly Matos, que recordó la conversación con su mamá, una de las personas atrapadas en el lodo.

“La última vez que me llamó me dijo ‘hija, me estoy ahogando, se nos metió el agua, sáquenme, ayúdenme’, y no supe más de ella”, contó.

Más de 1.500 funcionarios han llegado a esa parte de Venezuela para las labores de búsqueda de los desaparecidos en Las Tejerías, donde solo se ven casas destruidas, varios metros de lodo, montones de árboles arrastrados desde la montaña hasta las calles y negocios completamente devastados.

La tragedia llegó luego de tres horas de intensas lluvias que comenzaron hacia la tarde del sábado, lo que provocó que varios ríos se desbordaran y arrastraran sedimentos, rocas y árboles desde la parte alta de la montaña.

Árboles gigantescos fueron arrastrados por la peor crecida que se ha vivido en la zona en 30 años, quedando atravesados en la vía principal de esta localidad bordeada por montañas.

También autos y fragmentos de casas fueron arrastrados por la corriente que subió hasta seis metros en las estructuras más cercanas al cauce, muchas de las cuales perdieron paredes.

Una carnicería que cerró con la pandemia y tenía fecha para reabrir el lunes quedó tapada por sedimentos que dañaron equipos de refrigeración y todo lo que estaba en su interior.

"Estábamos esperando que despacharan la carne para comenzar después de dos años cerrada", contó Ramón Arvelo, uno de los trabajadores que ayudaban a retirar lodo.

"Jamás pensé que podía pasar algo de esta magnitud, es algo fuerte", expresó por su parte Loryis Verenzuela, de 50 años, mientras contemplaba entre lágrimas la devastación y se acercó a ofrecer asistencia.



Paso de Julia

"Tuvimos un gran deslave producto de los cambios climáticos, anoche con el paso del huracán Julia se produjo un vacío que generó rápidamente una vaguada", precisó el ministro del Interior, Remigio Ceballos.

"El pueblo se perdió, se perdió Las Tejerías", lamentó Carmen Meléndez, quien ha vivido sus 55 años en esta población ubicada a unos 52 km de Caracas.

Ella esperaba noticias de Margot Silva, una familiar que reportaron como desaparecida. Vive en una localidad vecina y había ido a Las Tejerías a comprar víveres. "Primera vez que vemos algo similar, sabemos que nos vamos a sobreponer, pero lamentamos las pérdidas humanas", relató.

Cuadrillas de trabajadores con maquinaria despejaban las vías cubiertas de escombros y sedimentos por la crecida.

Al recorrer la zona de desastre, Ceballos afirmó que "hubo un récord pluviométrico". Cayó en un día el volumen de agua promedio que cae en un mes, dijo. "Estas fuertes lluvias saturaron el terreno, tenemos lamentables pérdidas", añadió.

En las tomas del dron usado por los equipos de rescate puede verse gran cantidad de lodo y escombros cubriendo varias calles de Las Tejerías donde los vecinos trataban de sacar con palas los metros de barro que quedaron dentro de sus casas.

El presidente Nicolás Maduro decretó tres días de duelo nacional por las víctimas.

Los equipos de béisbol Tigres de Aragua y Leones del Caracas dispusieron su estadio como centro de acopio de donativos.

Venezuela sufre este año lluvias atípicas que han ocasionado daños en varios estados, siendo este el desastre más grave en lo que va de 2022.

De hecho, en el estado Zulia, la cuna petrolera del país, autoridades atendían este fin de semana inundaciones en varios municipios.

Alrededor de 10.000 personas murieron en 1999 por un gran deslave en el estado de Vargas, en el norte del país.