Despiden a médico tras conocerse que publicaba en redes fotos de pacientes que reasignaron su sexo

En una de las imágenes, el cirujano mostró el miembro que había sido retirado a un transgénero.

El doctor Christopher John Salgado, jefe de sección del Centro para el Bienestar LGBTQ del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, fue despedido tras descubrirse que publicó fotos de pacientes y de operaciones de reasignación de sexo, algunas de las imágenes difundidas hasta el pasado mes, informó el diario Miami Herald.

El cirujano publicó en su cuenta @sexsurgeon, entre otras, imágenes como la de un pene que había sido retirado a un paciente transgénero y al que enmarcó en forma de corazón, junto con el mensaje: "Hay muchas maneras de mostrar tu AMOR".

Lisa Worley, una portavoz del centro hospitalario, confirmó en una declaración que Salgado ya no trabaja en la universidad.

"La Universidad de Miami está comprometida con la promoción y el apoyo a la diversidad en sus estudiantes, profesores y personal, y encuentra inaceptables los comentarios transfóbicos", agregó Worley.

Los contenidos en la cuenta en Instagram de Salgado, que ya ha sido dada de baja, fue alertado por TransAdvocate, una plataforma de noticias dedicada a las personas transgénero y motivó una petición firmada por miembros de este colectivo dirigida al Colegio de Cirujanos de Estados Unidos.

"Experimentamos violencia, negligencia, malentendidos, asalto sexual y más. Ver a un cirujano que dice especializarse en el tratamiento de pacientes transgénero utilizando hashtags racistas, homofóbicos y transfóbicos (...) es más que inaceptable", señala la carta.

Un portavoz de esta entidad, no obstante, afirmó al diario que Salgado no forma parte de este colegio.