Destapan otra olla podrida: curas en Alemania abusaron de 3.677 niños en las últimas siete décadas

Así lo reveló una investigación que señala a 1.670 clérigos. El papa Francisco, entretanto, convocó para febrero una cumbre de obispos que tratará este tema.

Esta reunión tendrá lugar entre el 21 y 24 de febrero de 2019, según un comunicado del C9, el Consejo de cardenales que ayuda al Papa Francisco en la reforma del Vaticano.

El objetivo principal es tratar el tema de "la protección de los menores".

Desde hace meses, el papa Francisco se enfrenta a una crisis sin precedentes por las continuas revelaciones de escándalos de abusos sexuales, en varios países, en particular Australia, Chile y Estados Unidos.

Un exembajador de la Santa Sede, monseñor Carlo María Vigano, llegó a pedir la dimisión del papa en agosto, tras acusar a Francisco de haber protegido durante cinco años al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, sospechoso de agresiones sexuales a seminaristas y clérigos.

El papa tiene previsto recibir el jueves a los principales miembros de la Conferencia episcopal estadounidense: su presidente, el cardenal Daniel DiNardo, su vicepresidente, monseñor José Horacio Gómez y su secretario general, monseñor Brian Bransfield.

Estará presente igualmente el arzobispo de Boston, Sean O'Malley, presidente de la Comisión pontifical para la protección de menores.

La comisión de O'Malley ya había advertido el domingo que la lucha contra los abusos a menores debía ser la "prioridad" de la Iglesia católica.

Escándalo en Alemania

El escándalo de los abusos, que domina el papado de Francisco, no muestra señales de desfallecer. Este miércoles, la Conferencia episcopal alemana reconoció que se sentía "consternada y avergonzada" tras la filtración de un estudio que revela que miles de niños abusos ​​sexuales a manos de sacerdotes entre 1946 y 2014.

El lunes, en una declaración inhabitual, el C9 mencionó una reflexión sobre la estructura y composición del Consejo creado por Francisco poco después de su elección, en 2013, señalando "la edad avanzada de algunos de sus miembros".

Una portavoz de la Santa Sede, que presentó este miércoles los resultados de la reunión del C9, no señaló ningún cambio inmediato en la integración de este Consejo.

Pero todas las miradas se centran en el chileno Francisco Javier Errazuriz, de 85 años, acusado de haber hecho oídos sordos ante las víctimas de la pedofilia por parte de sacerdotes en su país, y en el australiano George Pell, de 77, quien enfrenta cargos judiciales por agresiones sexuales contra niños en su país.

Recientemente, el papa aceptó la renuncia de monseñor Juan José Pineda, obispo auxiliar de Tegucigalpa, capital de Honduras, cuyo nombre aparece implicado en diversos asuntos de índole sexual. Monseñor Pineda era considerado la mano derecha del cardenal hondureño Óscar Maradiaga, quien está al frente del C9.

Todos los miembros actuales del Consejo tienen "agendada" la fecha de la próxima reunión, prevista para el 10 y 12 de diciembre, dijo la portavoz del Vaticano, Paloma Ovejero.

El Vaticano aseguró el lunes que publicará unas "aclaraciones" sobre los virulentos ataques de Vigano contra el papa, pero la portavoz no quiso dar detalles sobre una fecha.

