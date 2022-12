Destituyen a sacerdote por escandalosas fotos sexuales

Las fotografías causaron gran revuelo en las redes sociales, tanto así que en el país ibérico este asunto se convirtió en trending topic nacional en Twitter.

El portal Lavozlibre.com afirma que las fotos, al parecer, fueron tomadas por un ciclista que pasaba por la zona de Los Cuadros de Murcia, un lugar donde habitualmente parejas van a practicar sexo en vía pública.

En las imágenes, se puede apreciar al padre Francisco Javier con los pantalones abajo junto a otro hombre al que no se ve la cara pero que aparece arrodillado junto a él.

Vea aquí el supuesto video del escándalo

"Yo nunca he estado en la finca de Los Cuadros ni me reconozco en esas imágenes que me está describiendo. Debe tratarse de un montaje. Lo que deben hacer es destruir ese material, porque si trasciende va a montarse un escándalo", dijo el padre a medios españoles.

La Diócesis de Cartagena, jurisdicción a la que pertenece la parroquia del cura implicado en el escándalo, emitió un comunicado en el que informa de la inmediata destitución del sacerdote y el nombramiento de otro para que se encargue de la parroquia.