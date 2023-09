Detalles del crimen de Ana María Serrano: feminicida quitó placas del carro en el que se movilizaba

Allan Gil, exnovio de Ana María Serrano, pasó al banquillo de los acusados en la primera audiencia que se realizó en México por el feminicidio de la joven de 18 años, que murió violentamente el pasado 12 de septiembre en su casa, donde se encontraba sola, ya que sus padres estaban de viaje por Europa celebrando su aniversario.



Durante la diligencia, la Fiscalía de ese país mostró evidencias que probarían que él fue el responsable del crimen y que quiso hacerlo pasar como un suicidio.

Los investigadores lograron establecer que Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda colombiano José Manuel Restrepo, murió de asfixia mecánica.

María Ximena Céspedes, madre de la joven asesinada, contó que el día del feminicidio recibió “una llamada desconocida al teléfono, no la contestamos, pero aprovecho y le escribo (a mi hija), le pregunté cómo estaba y no me contestaba, me pareció muy extraño porque era una hora en la que ella estaría en la casa estudiando, y de pronto entró un mensaje extraño que decía ‘espérame tantito’ y dije ‘esto en la vida lo diría Ana María’, y de ahí entró un mensaje ya más largo de despedida, ahí mismo llamé al vecino, el vecino entró a la casa y ya estaba sin vida”.

Mientras avanza la investigación contra Allan Gil, el periodista mexicano Carlos Jiménez reveló en las últimas horas fotografías tomadas de las cámaras de seguridad grabadas hacia la una de la tarde del 12 de septiembre, en las que al parecer se ve el joven llegando a la casa de Ana María Serrano en un vehículo sin placas.

Publicidad

"Le quitó las placas al automóvil para que no lo notaran, después entró con una gorra, con una capucha, con cubrebocas" a la casa de la joven, relató el reportero.

Los investigadores, además, tienen indicios de que Allan Gil alcanzó a hablar con la empleada de la casa y regresó al hogar de Ana María Serrano en al menos tres oportunidades. La muerte de la estudiantes de Medicina se habría dado después de una discusión.

"Todo son suposiciones, la investigación lo dirá, lo único que tienen claro es que fue un feminicidio, no fue suicidio, y las investigaciones y todas las cámaras apuntan a que fue él", recalcó la mamá de la joven.



Por los testimonios dados por la familia de Ana María Serrano, se presume que Allan Gil se había obsesionado con su exnovia y no podía soportar que hubieran terminado a mediados de 2023, tras un año y medio de relación.

Publicidad

"Cuando terminaron empezó a ser intenso, le mandaba regalos, le mandaba mensajes, le rogaba que regresaran y ahí fue cuando pudimos quizá haber alertado, pero si era un niño tan normal uno nunca se imagina que alguna cosa así pueda pasar", reconoció la mamá de la víctima.



Un juez dictó medida de aseguramiento preventiva en contra del presunto feminicida de Ana María Serrano.