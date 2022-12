Detectan planetas con condiciones para albergar vida avanzada

Ambos son los mejores candidatos a planetas habitables que los astrónomos han hallado hasta la fecha, dijo William Borucki, científico en jefe del telescopio Kepler de la NASA.

Los hallazgos, publicados en línea el jueves en la revista Science, representan un hito en la búsqueda de planetas donde pueda existir vida.

En el pasado, cuando los astrónomos han encontrado exoplanetas --planetas fuera de nuestro sistema solar--, estos no han contado con todas las características que los harían adecuados para albergar vida. Muchos planetas no se encuentran en la zona habitable, donde no hace tanto calor ni tanto frío como para impedir que el agua se mantenga líquida.

Y hasta ahora, los pocos planetas que los astrónomos han encontrado en esa zona ideal eran demasiado grandes. Probablemente serán esferas de gases como Neptuno, un ámbito inadecuado para la vida.

De la misma forma, los planetas del tamaño de la Tierra que han sido encontrados no estaban en el sitio adecuado cerca de sus estrellas, señaló Borucki.

En la búsqueda para hallar otros planetas como el nuestro, los reci?n descubiertos, llamados Kepler-62-e y Kepler-62-f, son muy adecuados. Y son gemelos. Giran alrededor de la misma estrella, una enana naranja, y se encuentran cerca uno de otro, más cerca de lo que están la Tierra y su vecino Marte.

Los planetas son ligeramente más anchos que la Tierra, pero no son demasiado grandes. Kepler-62-e es un poco cálido, como si fuera un mundo hawaiano, mientras que Kepler-62-f es un poco frío, al estilo de Alaska, señaló Borucki.

El profesor James Kasting de la Universidad del Estado de Pensilvania, quien no formó parte de la investigación, dijo que los hallazgos "son un gran descubrimiento".

Los planetas se encuentran a 1.200 años luz de la Tierra. Cada año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros (seis billones de millas).

Ambos giran en torno a una estrella que tiene 7.000 millones de años de edad, aproximadamente 2.500 millones de años más que el Sol.

"Si hay vida en esos planetas, debe ser muy avanzada", dijo Borucki.