Detenido presunto criminal nazi de 89 años en Estados Unidos

Un residente de Filadelfia de 89 años quedó detenido sin fianza el miércoles en cumplimiento de una orden de arresto alemana que le acusa de asistir y facilitar la matanza de 216.000 judíos siendo guardia en el campo de concentración de Auschwitz.

Johann "Hans" Breyer, fabricante de herramientas retirado, quedó en custodia de las autoridades estadounidenses el martes por la noche.

Su abogado Dennis Boyle argumentó el miércoles ante un tribunal federal que la salud de su cliente es demasiado frágil como para quedar detenido. Breyer se presentó ante el tribunal con un bastón. Pero los fiscales dijeron que el centro de detención donde lo destinan está equipado como para atenderlo.

Breyer admitió que fue guardia en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, pero dijo que estuvo estacionado fuera del campamento y que no tuvo nada que ver con la matanza de un millón y medio de judíos y otros en el lugar.

La investigación alemana tiene lugar años después de esfuerzos infructuosos en Estados Unidos por despojarlo de su ciudadanía estadounidense y deportarlo.

Breyer ha sido investigado por la justicia en la ciudad bávara de Weiden, cerca del último domicilio Breyer en Alemania. Esa oficina había cerrado cuando se conoció la noticia de la detención por lo cual no pudo recabarse declaración de nadie.

Efraim Zuroff, el cazador de nazis en el Centro Simon Wiesenthal en Jerusalén, dijo que con el pedido de extradición alemán no había motivos que impidieran que Breyer fuese deportado para enfrentar la justicia.

"Alemania merece crédito por hacer esto", agregó.