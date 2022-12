Detienen a 30 miembros del partido neonazi griego Amanecer Dorado

El partido neonazi Amanecer Dorado cuenta con 18 escaños en el Parlamento.

La Fiscalía emitió una orden de arresto contra una treintena de sus miembros, incluidos su líder, el exmilitar Nikolaos Mijaloliakos; el portavoz parlamentario, Ilyas Kasidiaris, y otros cuatro diputados, a los que se acusa de establecer una "organización criminal" y se vincula con diez asesinatos o intentos de homicidio, atentados y agresiones.

Las detenciones se iniciaron a primera hora de la mañana del sábado, cuando agentes de la unidad antiterrorista de la Policía entraron en el hogar de Mijaloliakos, que no ofreció resistencia al ser arrestado.

En la vivienda se hallaron un revolver, una pistola y una escopeta que carecían de licencia y 43.100 euros en efectivo.

Dos de los diputados se entregaron personalmente en la Dirección General de Policía, adonde fueron transferidos los detenidos, mientras que el número dos de la organización, el diputado Jristos Pappás, aún permanece huido.

Además, fueron arrestados dos miembros de las fuerzas de seguridad -un tercero está siendo buscado- y el líder local de Amanecer Dorado en el barrio de Nikea, un grupo del que se considera formaba parte Yorgos Rupakiás, el asesino confeso de Fyssas.

Ha sido este asesinato -el primero de un griego a manos de personas ligadas a Amanecer Dorado- el que ha desencadenado varias investigaciones paralelas en torno a la organización ultraderechista.

Las detenciones de este domingo se han llevado a cabo tras examinar las llamadas telefónicas efectuadas por Rupakiás antes y después del crimen.

Y también se han derivado de un proceso abierto por la Fiscalía del Tribunal Supremo a petición del Ministerio de Orden Público al que se han incorporado más de una treintena de casos de actos violentos en los que están implicados altos cargos del partido.

Al mismo tiempo, siguen su curso las investigaciones abiertas en la Policía y el Ejército para dilucidar las presuntas vinculaciones entre las fuerzas de seguridad y los neonazis, unas pesquisas que ya han provocado el relevo, la suspensión o la dimisión de una veintena de altos cargos policiales.

El fiscal adjunto del Tribunal Supremo ha ordenado, asimismo, una investigación sobre la financiación del partido en la que, según informaciones de los medios griegos, se acusaría a Amanecer Dorado de varios delitos financieros, entre ellos blanqueo de capitales.

Cerca de tres centenares de simpatizantes y miembros de Amanecer Dorado se concentraron frente a la Dirección General de Policía para exigir la liberación de sus líderes.

"Las ideas no pueden ser encarceladas, seguiremos luchando por ellas y no daremos marcha atrás", afirmó el diputado Artemios Matzeópulos, quien también aseguró que su partido "no tiene nada que ver" con el asesinato de Fyssas, a pesar de que el autor confeso del crimen ha sido fotografiado en varias ocasiones con altos cargos de Amanecer Dorado.

El parlamentario neonazi atribuyó las detenciones al "pánico" que ha despertado en un "sistema político corrupto" el auge del partido, al que las encuestas sitúan como tercera formación con más intención de voto, entre el 7 y el 15%.

En cambio, el resto de las fuerzas políticas griegas han dado la bienvenida a las detenciones, como el principal partido de la oposición, Syriza, que consideró que el caso Amanecer Dorado "será una prueba sobre la calidad de nuestra democracia".

El ministro de Justicia, Jaralambos Athanassiu, afirmó, por su parte que las detenciones muestran que "la democracia es fuerte" y "las instituciones funcionan".

"Ahora debemos movernos con determinación y sobriedad. Y quiero decir que todos los arrestados serán puestos a disposición de la Justicia y habrá un juicio justo", aseguró.

En este ambiente, la Comisión Europea ha emitido un comunicado en el que asegura que "sigue con atención" el desarrollo de los acontecimientos en Grecia y mostró su "total confianza" en que la Justicia helena "tomará las medidas necesarias".

El Gobierno griego se apresuró también a avisar a la troika, cuyos representantes se encuentran en Atenas en misión de evaluación, de que este caso no desestabilizará al país.

Existe la posibilidad de que, si el grupo parlamentario de Amanecer Dorado presenta su dimisión en bloque en protesta por las detenciones y sus sustitutos se niegan a asumir el escaño, se deban convocar elecciones parciales para elegir a los diputados vacantes en sus respectivas circunscripciones.

Atenas, Grecia