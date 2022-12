Detienen a alcalde de Iguala, México, por desaparición de 43 estudiantes

Policías federales detuvieron la madrugada del martes al alcalde Iguala y a su esposa, señalados por las autoridades de estar detrás de un ataque que derivó en la desaparición de 43 estudiantes, informaron funcionarios mexicanos.

El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en Ciudad de México en una operación en la que no se realizó ningún disparo, dijeron a The Associated Press dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Ambos fueron trasladados a instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la capital mexicana, donde rinden declaraciones sobre la desaparición el 26 de septiembre de los estudiantes de magisterio de la Normal Superior de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.