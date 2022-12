Detienen a dueño de perros que atacaron salvajemente a un hombre

En Ecuador, un hombre de 59 años fue atacado por tres perros de raza pitbull, que le dejaron graves heridas. El dueño de los animales fue detenido, mientras que la víctima, ha solicitado que los canes sean sacrificados.

El hombre resultó herido en piernas, brazos, glúteos y cabeza y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, Ecuador.

Publicidad

Los médicos indicaron que pese a la gravedad, las heridas sufridas no comprometieron huesos o arterias del paciente.

De acuerdo con el relato de los hechos por parte de la víctima, el ataque no pudo ser detenido por el dueño de los animales. "Él intentó separarlos de mí, pero era tanta la fuerza de los perros que no podía con ellos; yo me cubrí la cara, el cuello y el abdomen porque ellos buscaban morderme en esas partes del cuerpo... fue horrible lo que me tocó vivir, tuvieron que llegar los marinos y me rescataron", narró el atacado.