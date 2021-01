Detienen a escritora de libros infantiles y a su esposo por supuestas torturas a sus hijos

Desnutrición, infecciones en la piel, insuficiencia renal y hepática, infección por estafilococos, neumonía y varios hematomas y heridas abiertas en las piernas fueron señales demasiado claras para que los médicos descubrieran que la consulta de una niña de 8 años iba más allá de una simple enfermedad .

Se trataba de un presunto caso de maltrato y tortura que sufría una de las tres hijas adoptivas de Jennifer Wolfthal, una promisoria escritora de libros para niños radicada en Casselberry, una ciudad de la Florida, en Estados Unido s.

Al conocer el caso, funcionarios de Servicios de Protección Infantil comenzaron a investigar lo sucedido y lo que encontraron es verdaderamente conmovedor.

No solo la niña de 8 años, también sus hermanitos de 9 y 11 años contaron que solo recibían alimento dos veces al día, en ocasiones una mezcla de cereal, agua y un puré de vegetales. Otras veces, la primera comida la recibían después de las 3:00 p.m, publicó el medio Orlando Sentinel .

Pero no era todo. Los pequeños manifestaron que los castigos eran varios: por no ir al baño en un horario fijado, por no hacer sentadillas cuando se les ordenaba y por orinarse en la cama.

Como si eso fuera poco, uno de los pequeños afirmó que cuando se iban a dormir, la escritora y su esposo Joseph les echaban agua fría encima cuando ya estaban acostados.

En una de las visitas al hogar, las autoridades se percataron de que los cuartos de los niños tenían un sistema de seguridad que permitía bloquear las puertas desde afuera.

Eso permitía aislarlos, algo que corroboró uno de los niños, que dijo que no tenía contacto con otros adultos que no fueran sus papás y que tampoco se veía con sus hermanos desde hacía tiempo atrás y que para saber desde cuándo, hacía las cuentas del paso del tiempo en su cabeza.

Jennifer, de 41 años, y Joseph, que es un ingeniero y analista de software de una compañía especializada en la industria aeroespacial y militar con 39 años de edad, fueron detenidos.

La editorial de Jennifer cesó la promoción de su libro y eliminó las publicaciones que al respecto había hecho en redes sociales y ella permanece en reclusión.

Otro medio informó que una de las pequeñas está hospitalizada, mientras que sus hermanitos fueron enviados a orfanatos para que las autoridades investiguen el presunto hecho de maltrato y tortura al que supuestamente los sometían su mamá y su esposo.

Joseph quedó en libertad al pagar una fianza de 45.000 dólares, unos 160 millones de pesos.