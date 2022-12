Detienen a exmano derecha de Chávez acusado de nexos con narcos y FARC

El exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Carvajal, nombrado cónsul general en Aruba en enero, aunque no ha recibido el beneplácito diplomático, fue detenido en ese territorio insular autónomo de Holanda, según confirmó el Gobierno venezolano, el cual reclamó su "inmediata liberación".

Previamente medios de Aruba y de Estados Unidos habían informado de que el general retirado Carvajal fue detenido a petición de las autoridades estadounidenses por su presunta participación en negocios de narcotráfico con la guerrilla colombiana de las FARC.

Tanto el Gobierno de Aruba como el de Holanda, al igual que el estadounidense, mantienen por ahora silencio respecto a la detención de Carvajal, que, según el diario El Nuevo Herald de Miami, enfrenta "al menos siete procesos judiciales" en Estados Unidos.

"Venezuela rechaza enérgicamente la detención ilegal y arbitraria del funcionario diplomático venezolano, portador de pasaporte que lo acredita como tal; Hugo Armando Carvajal Barrios,, llevada a cabo en la isla de Aruba por parte de autoridades holandesas", indica.

La Cancillería hizo además un "llamado firme" al Reino de Holanda para que "rectifique este hecho injusto e improcedente, y para que sus autoridades en el vecino territorio procedan a la inmediata liberación del funcionario diplomático venezolano Hugo Carvajal".

Para el Gobierno venezolano la detención de Carvajal supone una "violación de la normativa internacional vigente, en particular, de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, reconocida por ambos Estados".

Además "desea evitar" que esta acción "pueda devenir en el deterioro de las relaciones diplomáticas, económicas, energéticas y comerciales sostenidas actualmente", entre ambos países.

24 Ora, un medio digital en papiamento, lengua oficial de Aruba, adelantó hoy que podía producirse un conflicto con Holanda, porque el general retirado tenía un pasaporte diplomático venezolano, pese a no tener función oficial en Aruba, cuando fue capturado en el aeropuerto Reina Beatriz de la isla.

Al respecto, El Nuevo Herald de Miami indicó, citando a "fuentes cercanas a la operación", que cuando Carvajal fue detenido portaba un pasaporte falso, pero luego dijo que no era suyo y sacó el que lo acredita como diplomático.

Aunque en un principio se dijo que iba a ser trasladado hoy mismo a Estados Unidos, según las fuentes del diario, podría demorarse algunos días "en vista de los esfuerzos legales para evitarlo emprendidos por el Gobierno venezolano, que envió un equipo especial a Aruba" para "asegurar su liberación".

Según el diario de Miami, Carvajal, al que califica como "uno de los hombres más temidos de Venezuela", fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro en el 2008 por su presunta participación en las operaciones de narcotráfico de las FARC.

"Ésta es la joya de la corona", dijo al Miami Herald una de las fuentes vinculadas con la operación que habló bajo condición de anonimato. "Éste es el Pablo Escobar de esta historia", agregó.

Carvajal fue un hombre cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, quien lo mantuvo hasta 2011 como director general de la inteligencia militar de EE.UU. a pesar de las críticas de EE.UU.

El día en que anunció su sustitución, Chávez se refirió a él como el "muy querido y respetado" Carvajal.

Después fue viceministro de Investigación Penal de Venezuela y en enero de 2014 fue designado cónsul general en Aruba, ya por el nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida en 2011 al canal estadounidense Univisión, el narcotraficante venezolano Walid Makled calificó a su país como un "narcoestado".

Makled, preso en Venezuela tras ser extraditado desde Colombia en 2011, dijo a Univisión que había trabajado de manera muy cercana con generales, ministros, diputados y gobernadores, incluida, según dijo, gente próxima al entonces responsable de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal.