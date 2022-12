Detienen a hijo de expresidente de Honduras por narcotráfico

El hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo fue arrestado en Haití en un operativo realizado por la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y autoridades haitianas, confirmaron el gobierno de Honduras y el exmandatario.

Fabio Lobo Lobo, de 43 años, fue detenido el miércoles en la noche en Haití y conducido a Nueva York para ser presentado ante un juez, afirmó el gobierno en un comunicado divulgado el jueves. Fue arrestado por las autoridades haitianas con apoyo de la DEA.

Porfirio Lobo dijo ese mismo día en una entrevista con el Canal 8 de televisión, perteneciente al gobierno, que lo que está enfrentando es una situación que nunca le desearía a ningún padre. "No puedo decir que él es culpable; no puedo decir que no lo es", dijo Lobo. "Fabio no es un niño; es un hombre con familia y debe responder por sus actos".

Lobo dijo que espera que su hijo pueda demostrar su inocencia. Como padre, el exmandatario dijo estar muy herido. Funcionarios de la DEA no respondieron las llamadas de The Associated Press en busca de sus comentarios al respecto.

Porfirio Lobo fue presidente de Honduras de 2010 a 2014. Fue elegido después de un golpe de estado contra el mandatario Manuel Zelaya en 2009.