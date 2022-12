Detienen a opositor ruso antes de iniciar marcha anticorrupción contra Putin

Además de Alexei Navalny, aprehendido frente a su casa, unos 2 mil manifestantes fueron retenidos en diferentes puntos del país.

La marcha no autorizada estaba convocada en el centro de Moscú, punto central de una jornada de movilización de sus partidarios en toda Rusia.

Tras otra masiva movilización el 26 de marzo, miles de rusos volvieron a tomar las calles este lunes -un día feriado en el que el país conmemora su independencia en 1990 antes de la caída de la Unión Soviética- para denunciar la corrupción.

Medios locales y ONG informaron que hubo varias detenciones.

La oenegé rusa OVD-Info indicó que al menos 770 personas fueron detenidas en Moscú y unas 200, en San Petersburgo, según un balance provisional. Horas antes, había informado de un centenar de arrestos en ciudades de provincia, desde Vladivostok (este) hasta el enclave de Kaliningrado (Báltico) pasando por Norilsk (norte) y Sochi (sur).

Los partidarios de Navalny gritaron "¡Vergüenza!" y consignas en favor de la libertad del opositor.

"(Vladimir) Putin está en el poder desde hace 17 años, y no piensa irse" denunció uno de los manifestantes en Moscú, Alexandre Tiurin, de 41 años. "Ha usurpado el poder, hay una total ausencia de sociedad civil en el país, los tribunales no funcionan, la corrupción se ha convertido en sistema" agregó.

Detenido frente a su casa

Navalny, de 41 años, que espera presentarse contra Putin en la elección presidencial de marzo próximo, fue detenido a la salida de su domicilio moscovita cuando se dirigía hacia esta manifestación no autorizada en la avenida Tverskaya, amplia vía que conduce al Kremlin. Compareció ante el juez este lunes por la tarde.

Su esposa anunció su arresto en la cuenta oficial del opositor: "Hola, soy Yulia Navalnaya. Alexei fue detenido en la entrada del edificio. Me pidió que les dijera que nuestros proyectos no han cambiado: Tverskaya", dijo aludiendo a la calle del centro de Moscú donde iba a celebrarse la manifestación.

Otro mensaje de la misma cuenta mostraba a varios carros de policía estacionados al pie de un edificio.

Su portavoz, Kira Iarmych, confirmó en su propia cuenta el arresto de Navalny e indicó que se había cortado la electricidad en las oficinas de su organización anticorrupción, desde donde se emitía, por internet, un programa dedicado a las manifestaciones.

'Queremos alternancia'

En Moscú, la concentración prevista a media jornada había sido autorizada en el noreste de la ciudad, pero Alexei Navalny decidió unas horas antes desplazarla a la calle Tverskaya, donde se habían organizado actividades de animación relacionadas con el día festivo.

Según el opositor, el ayuntamiento de Moscú trataba de impedir a todos los proveedores que le alquilaran un escenario y equipos de sonido.

La policía de la capital advirtió que "toda provocación perpetrada por los manifestantes será considerada como una violación del orden público y será inmediatamente reprimida".

Pero los manifestantes respondieron a la convocatoria del opositor: "Es obvio que iban a detenernos inmediatamente", reconoció Igor, de 16 años, que llevaba una pancarta ("La corrupción roba el futuro") y se dijo dispuesto a ser arrestado. "Queremos alternancia como en todos los países normales", añadió.

El opositor número 1 del Kremlin ya consiguió que decenas de miles de personas se manifestaran el 26 de marzo, en toda Rusia y especialmente en Moscú, donde la protesta no estaba autorizada.

Esa movilización de marzo, de una magnitud inédita, se produjo tras la publicación por el entorno de Navalny de una película de investigación en la que se acusa al primer ministro Dmitri Medvedev de encabezar un imperio inmobiliario financiado por oligarcas.

Policía detuvo entonces a más de mil personas, entre ellas Navalny, que pasó 15 días entre rejas.