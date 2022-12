Detienen a una paloma en Costa Rica con cargamento de droga

Una paloma capturada el martes en una cárcel de Costa Rica con varios gramos de narcóticos pasará el resto de sus días en cautiverio y en exhibición al público, informó hoy el Centro de Rescate Animal Zoo Ave.

El animal, bautizado popularmente como la ‘narcopaloma’, fue entregada este miércoles al Zoo Ave por parte de las autoridades de la Policía Penitenciaria tras su captura en la cárcel La Reforma, situada unos 25 kilómetros al oeste de San José.

"Al ingresar se le realizaron exámenes físicos, afortunadamente no tenía ninguna lesión, pero pasará un tiempo en cuarenta para poder observarla y luego pasará a exhibición, ya que por su condición y especie no podrá ser liberada", indicó el Zoo Ave en redes sociales.

Según el centro de rescate animal, la paloma es de la especie Columba livia, que no es nativa de Costa Rica y por lo tanto se le considera exótica.

Después de algunos exámenes y del periodo de cuarentena, que se emplea para descartar enfermedades, el ave será exhibida al público junto a un grupo de aves de la misma especie, pero no será liberada.

El ave de color negro, que cargaba consigo una bolsa del mismo color rellena de droga, presuntamente fue entrenada para entrar al penal La Reforma y entregar la dosis de droga a algunos de los reos, indicaron autoridades el día de su detención.

El caso de la ‘narcopaloma’ ha causado asombro entre los costarricenses así como una lluvia de chistes en las redes sociales.