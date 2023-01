Detienen al principal opositor de Putin en frente de su casa

Alexéi Navalni fue capturado este sábado frente a su domicilio, anunció su portavoz, Kira Iarmych, en la red Twitter.

"Navalni ha sido arrestado hace dos horas delante de su casa. En este momento se encuentra en la comisaría de policía de Danilovski (en Moscú). No han dicho por qué ha sido detenido. Le quitaron su teléfono (móvil)", escribió la portavoz en Twitter este sábado a primeras horas de la tarde.

"Le permitieron hacer una llamada, me llamó y me advirtió. Tras esta llamada se quedaron con su teléfono", añadió en una entrevista a la radio Ecos de Moscú, precisando que será asistido por sus abogados.

Esta detención "está probablemente vinculada" a la intención de Navalni de organizar manifestaciones el 9 de setiembre contra el muy impopular proyecto de reforma del sistema de jubilaciones, añadió Iarmych.

Unas horas antes de su arresto, Navalni había anunciado en su cuenta en Twitter que haría "anuncios interesantes" en una emisión retransmitida en directo en las redes sociales, prevista para las 13H00 de Moscú, más o menos en momentos en que tuvo lugar su arresto.

El opositor ha criticado duramente el proyecto de aumentar la edad de jubilación -una primicia tras 90 años.

La oposición inhabitual a una medida apoyada por el presidente Vladimir Putin también ha sido expresada a través de una petición en línea pidiendo la anulación de la reforma, que ha recogido 2,9 millones de firmas.

Navalni ha multiplicado en los últimos meses las manifestaciones para presionar al Kremlin, tras haber sido declarado inelegible en las elecciones presidenciales del 18 de marzo, ganadas sin sorpresa por Putin.

El 15 de junio, el opositor de 42 años había sido detenido por haber organizado una manifestación dos días antes de la investidura de Vladimir Putin para un cuarto mandato presidencial, y por haber desobedecido a las fuerzas del orden.

Purgó una pena de 30 días de detención y fue liberado el día que comenzó el Mundial de fútbol.