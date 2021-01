Mesera devolvió sobre con $800 mil y terminó recibiendo millonaria ‘recompensa’

Laura Reinoso, una mesera de un bar, recibió la que considera una jugosa ‘recompensa’ luego de devolver un sobre con 200 euros, casi 800 mil pesos colombianos, que se encontró el 24 de diciembre.

La mujer de 41 años, residente en Cigales, municipio de Valladolid, España , se ganó uno de los grandes premios de la lotería El Niño: 75 mil euros, unos 300 millones de pesos colombianos.

El Niño jugó justo cuando estaba trabajando en el bar, el pasado miércoles. “Cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca", explicó a medios locales.

Antes de la buena nueva creyó que iba a perder el dinero invertido para ganarse la lotería, unos 320 euros, más de 1 millón 370 mil pesos colombianos.

Pero tras la noticia, considera que es una retribución de la suerte por haber devuelto el sobre con los 200 euros.

"Me han devuelto con creces esos 200 euros", dijo.

Acerca de lo que hará con el jugoso premio de El Niño, Reinoso indicó que no piensa malgastar un céntimo y que, por el contrario, planea invertir en una jubilación adelantada.

"No quiero jubilarme con 67 años para morirme, me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien", contó.

Prometió, además, no olvidar el 6 de enero, cuando los católicos celebran el Día de Reyes y recordó que en 2013 estuvo a un número de ganar 1,8 millones de euros en la BonoLoto, una lotería que se juega a nivel estatal en España .

También detalló que el bar Menfis, donde trabaja y que es propiedad de su familia, ha vendido tres boletos ganadores de la lotería: una vez repartió 10 millones "de las antiguas pesetas, que por entonces era muchísimo"; y hace unos quince años un vecino del pueblo se embolsó 438.000 euros jugando a la Primitiva, publicó un medio internacional.