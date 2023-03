Diálogos entre Estados Unidos y Colombia concluyeron: ¿se avecina reunión entre Biden y Petro?

Una reunión entre el presidente de Estados Unidos , Joe Biden, y el de Colombia, Gustavo Petro, es una posibilidad "muy interesante y lógica", afirmó este martes el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en el país suramericano, Francisco Palmieri.

El diplomático, sin embargo, explicó que corresponderá a la Casa Blanca decidir cuándo y cómo hacer la invitación al mandatario colombiano.

Palmieri hizo estas declaraciones a la prensa al concluir en Washington el diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, que durante las dos últimas jornadas ha reunido a dos grandes delegaciones de ambos países encabezadas por el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el canciller colombiano, Álvaro Leyva.

"Es muy interesante la posibilidad, muy lógica después de un diálogo de alto nivel tan exitoso", dijo el diplomático al ser preguntado si abordaron una eventual reunión de los jefes de Estado.

Este es el décimo diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, pero el primero desde que a la Presidencia de Colombia llegó Gustavo Petro, quien ha querido repensar la relación con Washington, sobre todo en términos de drogas, incidiendo en que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado.

Al respecto, Palmieri dijo que dos países "amigos" como Estados Unidos y Colombia pueden "discutir sus diferencias" sin que eso sea "un problema".

"Diría que es una oportunidad de mejorar la cooperación entre los dos países y de entender que este nuevo Gobierno tiene su propio enfoque y debemos adaptarnos para apoyar sus líneas de esfuerzo", declaró.

El diplomático estadounidense evitó valorar el restablecimiento de relaciones entre la Colombia de Petro y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, dijo que no está "enterado de ningún tipo de preocupación" de que Colombia estaría compartiendo con Maduro información sensible de la inteligencia estadounidense.

Cuestionado sobre las declaraciones de apoyo al Gobierno cubano por parte de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, Palmieri recordó que Estados Unidos considera a la isla como "un régimen no democrático que ha violado los derechos de su pueblo".

"Podemos discutir las diferentes perspectivas al respecto", apuntó.

El diálogo de alto nivel constó de diversas mesas de trabajo en materia económica, de combate al narcotráfico, de medioambiente, educación, minería, derechos humanos y migración, entre otros, que acordaron revisar sus avances cada tres meses.

Canciller presentó estrategia contra el narcotráfico

Asimismo, este martes, 28 de marzo de 2023, el ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, presentó a los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch la estrategia del Gobierno nacional contra el narcotráfico, que,según dijeron ambos legisladores, sirvió para entender mejor los planes del presidente Petro.

Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado, apuntó a la prensa que la reunión fue "muy buena" y la discusión "muy franca y abierta".

"Tuvimos una muy buena reunión. Al menos para mí, fue la primera vez que he escuchado la estrategia de la administración de Petro para lidiar con ese desafío... Lo que es importante, por supuesto, es el resultado, no solo la intención", recalcó el senador demócrata.

Risch, republicano, coincidió en que el encuentro sirvió para acercar posturas.

"No creo que nadie en el edificio entendiera la estrategia que está persiguiendo. Creo que ahora tenemos un mejor entendimiento. Ellos son los que están sobre el terreno, saben mejor lo que funciona y lo que no. Necesitamos avanzar con la asunción de que están actuando de buena fe", recalcó.

La cita abordó igualmente la relación de Colombia con el gobierno de Nicolás Maduro y el proceso de negociación en México entre el Ejecutivo venezolano y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, que se encuentra estancado.

Justo este martes, Petro informó en Twitter de que va a convocar una "conferencia internacional" para avanzar en el diálogo político entre "la sociedad y el Gobierno venezolano", sin mencionar a la oposición.

Menéndez añadió que no tiene constancia de que Colombia esté compartiendo inteligencia estadounidense con Venezuela: "No hemos visto ninguna filtración de nuestra cooperación con Colombia con nadie. Por supuesto, si pasara, sería un gran punto de inflexión, pero no la hemos visto", concluyó.