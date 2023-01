Diarios del mundo reaccionan al caso Santrich y cuestionan implementación del proceso de paz

The New York Times señaló que, si la garantía para exguerrilleros de no ir a la cárcel se revoca, muchos podrían ver el proceso como un engaño.

En su artículo ‘Las fallas que ponen en riesgo el acuerdo de paz en Colombia’ también afirma: “Al menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo. De los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad”.

Este periódico no es el único que hace cuestionamientos a la situación del país, también lo hizo la revista británica The Economist por medio de un artículo que tituló ‘Lo siento, tío Sam’, en el califica como “desafío” la decisión de la JEP de negar la solicitud de extradición contra Santrich.

En Latinoamérica, varios medios de comunicación también registraron la noticia.

