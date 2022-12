Diecisiete turistas de seis nacionalidades mueren en ataque terrorista en Túnez

Un total de 19 personas, de ellas 17 turistas extranjeros, de nacionalidad italiana, española, sudafricana, japonesa, alemana y polaca, murieron este miércoles durante un ataque terrorista en Túnez, que causó también 24 heridos, informó el Gobierno tunecino.

Los otros dos muertos, son tunecinos, un policía y una empleada de la limpieza del Museo del Bardo, donde se refugiaron los atacantes con rehenes.

El embajador de España en Túnez, Juan López-Dóriga, ha confirmado que entre las víctimas hay un número indeterminado de españoles.

Según fuentes diplomáticas en Madrid, al menos un español ha muerto y varias personas de esta nacionalidad han resultado heridas, aunque no han podido concretar cuántos españoles podrían haber sufrido heridas en el ataque, debido a la confusión existente todavía.

En total, según cifras facilitadas por el primer ministro tunecino, Habib Al Said, han muerto 19 personas, de ellas 17 turistas extranjeros, y dos tunecinos: un agente de las fuerzas especiales y un civil.

El jefe del gobierno cifró en 24 el número de heridos, de los cuales 22 son turistas y dos tunecinos. También dijo que dos de los atacantes fueron abatidos.

Testigos explicaron que los asaltantes salieron de una mezquita ubicada entre el edificio del Parlamento tunecino y el Museo del Bardo y dispararon contra un autobús de turistas antes de tomar a varios rehenes y atrincherarse en una zona ajardinada que comparte muro con el museo.

"Hemos podido ver a cuatro terroristas armados. Ha habido muchos disparos y ahora están en el jardín, no han podido entrar en el edificio", explicó Mona Brahim, diputada del partido islamista moderado An Nahda que se encontraba en el interior del edificio y que, como la mayoría de los parlamentarios, fue evacuada.

Agentes de Seguridad en las proximidades del Bardo explicaron, por su parte, que uno de los presuntos agresores, un joven estudiante de 22 años, fue arrestado por las fuerzas de Seguridad y que el resto fueron rodeados en dependencias que pertenecen al edificio de la Cámara.

Los sucesos se iniciaron a primera hora de la mañana cuando tres supuestos yihadistas vestidos con uniformes militares se cree que intentaron asaltar la sede del Parlamento de Túnez y, tras un tiroteo, se refugiaron en el vecino museo del Bardo, donde tomaron varios rehenes, según el relato de las Fuerzas de Seguridad.

En el momento del intento de asalto, había varias comisiones parlamentarias reunidas, en concreto la de Justicia, con el titular del Ministerio a la cabeza, informaron fuentes parlamentarias.

Túnez ha sido escenario en las últimas semanas de un repunte de la actividad yihadista en la región de Kasserine, en la frontera oeste con Argelia, zona montañosa que utilizan como bastión radicales locales y también grupos procedentes del país vecino y otros estados de la zona como Mali, Marruecos o Mauritania.

Desde 2012, decenas de guardias nacionales tunecinos han muerto o han resultado heridos en combates o causa de atentados y emboscadas islamistas en Mont Chambi, escenario el pasado julio del peor ataque islamista sufrido por las fuerzas tunecinas, que causó 15 muertos.

A mediados de febrero, cuatro agentes de la Guardia Nacional de Túnez murieron en un ataque de presuntos yihadistas en la región de Kaserine, considerada uno de los feudos de células islamistas radicales afines al grupo Al Qaeda en el Magreb Islamico (AQMI) y a la rama norteafricana del Estado Islámico (EI).