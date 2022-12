Difieren audiencia de presentación de Leopoldo López

10:26 p.m.: La corresponsal en Venezuela del canal aliado CNN, Osmary Hernández, informó que ella y su equipo fueron atracados en el sector El Valle.

RT @osmarycnn: "Atracan a Equipo de CNN internacional en El Valle. Les quitaron la cámara, equipos de transmisión" http://t.co/EAVWG91KQj — CNN en Español (@CNNEE) febrero 19, 2014

8:48 p.m.: Desde la cuenta de Twitter de Leopoldo López se trinó hacia qué centro carcelario se dirige el opositor y un enlace a un video pregrabado en el que envió un mensaje de fuerza a los venezonalos. A continuación el trino:

Voy preso a Ramo Verde. Les dejo un mensaje que grabe porque sigo luchando contra la dictadura #ResistenciaVzla http://t.co/Sm0OLJWk9o — Leopoldo López (@leopoldolopez) febrero 19, 2014

8:10 p.m. Audiencia de presentación fue diferida para el miércoles, indicó el partido Voluntad Popular, en un comunicado. Los abogados defensores de Leopoldo López señalaron, además, que durante la noche del martes podría pasar la noche en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

7:25 p.m. Génesis Carmona, miss Turismo Carabobo 2013, fue herida de bala en el cráneo durante una manifestación realizada este martes. Según medios nacionales su estado de salud es “estable” a pesar de que la bala aún no ha sido retirada.

6:42 p.m. Frente a residencia del embajador de Venezuela en Colombia, se reúnen decenas de simpatizantes para manifestar su apoyo a Leopoldo López.

Foto: Yenis Navarro

6:10 p.m. Nicolás Maduro dice que oposición puede sacarlo con referendo cumpliendo requisitos. "Si hay algún sector de la derecha y de la oposición (...) que quiere cambiar al presidente de la República , tienen que esperar hasta el 2016 y recoger las firmas para convocar a un referendo revocatorio", dijo el jefe de Estado un acto de masas ante trabajadores petroleros.

5:20 p.m. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pide a Gobierno de Venezuela propiciar diálogo entre fuerzas políticas. El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, cuyo país preside este año la Celac, leyó a los periodistas un comunicado de ese foro acerca de la situación de Venezuela.

"Los países miembros de la Celac expresan su solidaridad con el pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela y alientan a su gobierno a continuar los esfuerzos para propiciar un diálogo entre todas las fuerzas políticas del país", indica el texto. Este diálogo se debe implementar "en aras de la paz y la unidad nacional que el pueblo venezolano requiere para continuar su marcha hacia el progreso y el bienestar", agregó.

4:13 p.m.: El líder opositor Leopoldo López fue trasladado al Palacio de Justicia para realizar la audiencia de presentación, luego de que se entregara ante miembros de la Guardia Nacional.

2:50 p.m.: Maduro le respondió a su colega colombiano, Juan Manuel Santos, diciéndole que se ha vuelto a equivocar hablando de la situación interna de Venezuela y le dijo que no le dé lecciones de democracia a él.

"Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos, cuando yo lo que estoy haciendo es defender a Venezuela, el derecho a la paz de Venezuela y lo voy a defender con toda la fuerza de nuestro pueblo", dijo Maduro en un acto público.

"Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, ¡ya basta carajo!", subrayó el mandatario.

2:30 p.m.: El presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre la entrega del líder opositor Leopoldo López.

"Tiene que responder ante la Fiscalía, ante los tribunales, ante las leyes de la República sus llamados a la sedición, al desconocimiento de la Constitución", expresó el gobernante ante miles de seguidores congregados ante el Palacio presidencial.

12:22 p.m. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla de Venezuela y hace un llamado a la calma. Pide a oposición y a Gobierno de Maduro sentarse a dialogar. Pide respetar los derechos humanos de los colombianos que se encuentran en Venezuela.

11:50 a.m. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se entregó este martes a miembros de la Guardia Nacional (policía militarizada) que lo introdujeron en un vehículo ante el rechazo de sus seguidores, que gritaron consignas de apoyo en el momento del arresto.

López, contra el que pesa una orden de captura por los incidentes del pasado miércoles al término de una marcha que dejaron tres muertos, había señalado momentos antes que se iba a entregar a una "justicia injusta" y una "justicia corrupta" pero aseguró que no iba a ir a la clandestinidad ni a marcharse del país.

11:37 a.m. Leopoldo López dice que tenía tres opciones: irse de Venezuela, mantenerse en la clandestinidad o entregarse a las autoridades. Eligió la última, entregarse. "No se entregue, no se entregue", le gritaban decenas de manifestantes en Caracas. "Nunca me iré de Venezuela, no tengo nada que esconder", respondió el líder de la oposición.

11:27 a.m. Reapareció Leopoldo López, el líder de la oposición en Venezuela. El político, contra quien pesa una orden de captura, se unió a las marchas que se realizan este martes en Caracas.

11:22 a.m. "Me desconecto. Gracias Venezuela. El cambio está en cada uno de nosotros. No nos rindamos. Yo no lo haré!", dijo a través de Twitter Leopoldo López, el líder de la oposición.

"Soy inocente. No tengo nada que temer. Siempre daré la cara. Mi familia y ustedes, son mi fuerza para luchar! Demostremos a Venezuela y al mundo que nuestro clamor es el de un cambio en paz y sin violencia", agregó López.

11:20 a.m. El Gobierno retiró el fuerte dispositivo policial que rodea la Plaza Brión de Caracas, donde el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha convocado a sus seguidores para marchar hasta el Ministerio del Interior a entregar un documento.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez, indicó que por expresa orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la Policía desbloqueó los accesos al lugar para permitir que los manifestantes opositores entren libremente a la plaza.

11:15 a.m. La organización Reporteros Sin Fronteras condenó los ataques que sufren los periodistas en el "clima de tensión" que vive Venezuela y en el que se han registrado ataques y agresiones a comunicadores.

11:07 a.m. Cientos de manifestantes se reúnen en la plaza Brión de Caracas, vestidos de blanco y con pancartas con lemas como "más amor menos balas" o "si te duele tu país reacciona, es el momento".

11:01 a.m. Un fuerte dispositivo policial rodea la plaza Brión de Caracas, donde el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha convocado a sus seguidores para marchar hasta el Ministerio del Interior a entregar un documento.

10:35 a.m. "Ser valiente no es ser violento! Ser valiente es convencer a otro que piensa distinto a ti e incorporarlo en una lucha justa! La lucha NO es con el Pueblo oficialista, la lucha es contra el poder corrupto, represivo, hambreador, destructor del país!", escribió Henrique Capriles en Twitter.

9:18 a.m. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, destituyó al general de brigada Manuel Bernal como director del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional (Sebin), días después de que reconociera que miembros de ese cuerpo desobedecieron la orden de acuartelarse el pasado miércoles.

El jefe de Estado admitió el domingo que en la marcha que efectuaron estudiantes y opositores el pasado 12 de febrero, tras la cual se registraron hechos de violencia que dejaron 3 muertos, "un grupo de funcionarios del Sebin incumplieron directamente las órdenes del director del Sebin de ese día de acuartelarse y nadie salir a la calle".

9:05 a.m. "Hoy más que nunca, fuerza, fuerza, fuerza y fe Venezuela", escribió en Twitter Leopoldo López, el líder de la oposición que convocó marchas.

8:20 a.m. Piden a oposición y oficialismo marchar en paz en Venezuela

Los llamamientos a manifestarse sin violencia y a no caer en provocaciones marcan el clima previo a las marchas de hoy en Caracas.

7:37 a.m. China insta a Venezuela y Estados Unidos a mejorar el diálogo y sus relaciones

6:35 a.m. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños lamenta la pérdida de vidas humanas a consecuencia de los disturbios y manifestaciones que vive Venezuela desde el 12 de febrero.

En contexto

Las manifestaciones de este martes son convocadas por el dirigente opositor Leopoldo López y por seguidores del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. (Vea: Informe de Noticias Caracol desde Caracas)

"Hoy más que nunca, fuerza, fuerza, fuerza y fe Venezuela!! Somos dueños de nuestro futuro. Estamos del lado correcto de la Historia, estamos del lado de la justicia, estamos del lado de la verdad!", escribió López en la red social Twitter.

López, contra quien pesa una orden de captura por los incidentes registrados tras una marcha de estudiantes el pasado 12 de febrero que derivó en hechos de violencia que dejaron tres muertos, tiene intención de ir al Ministerio de Interior a entregar una carta con una serie de reivindicaciones.

El líder del partido opositor Voluntad Popular ha pedido que los manifestantes lo acompañen "de manera totalmente pacífica" y "hasta cierto punto" y que luego lo dejen llegar en solitario a la sede ministerial.

El ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, ha dicho al respecto que López debe entregarse en alguna dependencia judicial "y no hacer show".

"El Estado debe dar seguridad a la marcha", añadió López aunque admitió que ha pedido "acompañamiento diplomático", así como de representes eclesiásticos y de medios de comunicación nacional e internacional.

El chavismo se moviliza también hoy tras la convocatoria de Maduro de acompañar la firma de un nuevo convenio colectivo en beneficio de los más de 100.000 trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque el telón de fondo lo marca la denuncia del Gobierno de que se encuentra en marcha un intento de golpe de Estado en su contra.

El dirigente petrolero oficialista Wills Rangel recordó que el alcalde con jurisdicción sobre el centro de Caracas, el oficialista Jorge Rodríguez, no ha autorizado la marcha opositora cuya intención, le achacó, es la "guerra permanente".

"Es necesario que sectores minoritarios entiendan que los chavistas somos mayoría. Esta es una batalla constante, una guerra permanente", aunque del lado opositor "no hay trabajadores, no hay pueblo ni Fuerzas Armadas, solo personas armadas y entrenadas" para esa guerra, insistió Rangel.

Calculó que alrededor de unos 40.000 trabajadores de PDVSA participarán en la marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores, donde se prevé que Maduro pronunciará un discurso.

"Es una marcha de la clase obrera hacia el balcón del pueblo donde está el obrero que dirige al pueblo venezolano", añadió Rangel en alusión al pasado de Maduro como chófer del transporte público.

También el líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles pidió hoy a través de Twiiter evitar la confrontación.

"La lucha NO es con el Pueblo oficialista, la lucha es contra el poder corrupto, represivo, hambreador, destructor del país", dijo en un mensaje y pidió a Dios que "bendiga a nuestra Venezuela" y "nadie caiga en provocaciones ni pise el peine de la violencia!".