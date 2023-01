Dimite ministro de Justicia peruano al revelarse diálogo con cuestionado juez

Salvador Heresi renunció por solicitud del presidente Martín Vizcarra.

El funcionario se va luego de revelarse una conversación telefónica con el cuestionado juez supremo César Hinostroza, protagonista del escándalo de corrupción judicial que sacude al país.

Heresi, quien también es congresista, anunció su renuncia en redes sociales y argumentó que lo hace "en aras de facilitar que el presidente pueda continuar con la reforma planteada, a pesar de que el audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética".

En la conversación difundida por el programa televisión Panorama se escucha a Heresi acordar una reunión con Hinostroza para que lo asesore sobre una propuesta legislativa que trabajaba el parlamento y que estaba relacionada con una sentencia dictada por este magistrado.

Instantes después de desvelarse ese diálogo, Vizcarra indicó en redes sociales que había solicitado a Heresi su renuncia "por la salud de la reforma del sistema de Justicia" que el mismo mandatario emprendió hoy con la conformación de una comisión de expertos que elaborará una serie de propuestas y recomendaciones.

"Los momentos que vive el Perú requieren de acciones firmes", sostuvo Vizcarra, quien hizo de la lucha anticorrupción su principal bandera cuando llegó al sillón presidencial, hace apenas cien días, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por el caso Odebrecht.

Antes de eso, Heresi había explicado al Canal N de televisión que la reunión que pactó con Hinostroza por teléfono nunca llegó a concretarse y destacó que en la conversación "no hay ningún pedido de favor ni ninguna solicitud irregular".

"Es una mera conversación. La actitud amigable es del vocal hacia mi persona. Yo en todo momento lo trato de usted", aclaró Heresi.

Durante la conversación se infiere que el ya exministro había pactado dos reuniones anteriores con el magistrado pero que no llegaron a producirse por cuestiones de agenda.

Heresi eludió especificar cuál era la propuesta legislativa por la que buscaba el consejo de Hinostroza, aunque indicó que se trataba de una iniciativa de varios partidos que todavía no ha sido presentada de manera formal.

Señaló que no le informó a Vizcarra sobre sus contactos con este cuestionado juez porque no le dio mayor importancia al entender que en el diálogo "no había ningún ilícito", y que únicamente era "el ministro de justicia llamando a un vocal supremo" del que en ese momento tenía su mayor consideración como el resto de jueces.

Al frente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Hinostroza ha sido autor de diversas sentencias polémicas, entre ellas una que cambió la concepción del delito de lavado de activos.

Ese fallo sentó jurisprudencia y permitió a una jueza archivar una investigación fiscal contra el empresario Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, por presunto blanqueo de dinero para las campañas electorales de la candidata de esa formación, Keiko Fujimori.

Otras sentencias firmadas por Hinostroza reducen la pena o incluso absuelven a violadores de menores, mismo privilegio que se le escucha ofrecer en una de las grabaciones telefónicas reveladas en este caso, donde pregunta si quieren que anule la sentencia a un violador de una niña de 11 años.

Un juez impidió a Hinostroza salir del país después de que este miércoles se tomara un mes de vacaciones en mitad de la avalancha de críticas que estaba recibiendo por este caso.

El conjunto de las grabaciones publicadas por periodistas revelan un presunto tráfico de influencias y prevaricación por parte de altos jueces que negociaban prebendas, sobornos y favores a cambio de promocionar a otros magistrados y arreglar sentencias.