Dio a luz en una silla porque no la atendieron: el bebé cayó al suelo y se fracturó el cráneo

Una madre denunció que fue a un hospital en plena labor de parto, pero la hicieron esperar en una silla. Por los fuertes dolores se sentó al borde y en ese momento el bebé nació, pero debido a la posición de la mujer cayó al suelo y sufrió una fractura de cráneo.

La denuncia la hace Josiane Marques Pereira , una mamá que llegó para ser atendida a un centro médico en Brasil. Dice que por la negligencia su bebé nació repentinamente y ocurrió el impactante accidente, que le significó un trauma craneoencefálico severo a su pequeño y, a la postre, una intervención para tomarle once puntos de sutura.

Publicidad

Cuenta la señora que llegó con fuertes dolores el pasado viernes 6 de mayo al sitio y allí “tomaron mi expediente y me remitieron a un triage, pero solo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara. No hicieron un examen de tacto”.

Este descuido desencadenó en una situación que pudo haber terminado en tragedia. Afortunadamente, la niña recién nacida duró una semana hospitalizada y en observación, pero una semana después fue dada de alta.

La Policía investiga este presunto caso de negligencia médica, mientras que los padres esperan que el doloroso accidente no deje secuelas en la bebé.