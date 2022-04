"Dios, llévame al cielo": el clamor de una niña de 5 años víctima de bullying

Agustina es una niña de 5 años, proveniente de Mendoza, Argentina, que desde que inició su etapa escolar ha sufrido de bullying . El padre de la menor dice que su hija llora pidiendo a Dios que la lleve al cielo.

"Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta, pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos de que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay niños que hasta son golpeados por sus compañeros", relató Juan Carlos Palma, padre de Agustina.

Cuando la niña empezó el grado primero su familia la vio entrar a su casa molesta y llorando. Al preguntarle qué le sucedía, ella se negaba a responder. Juan Carlos también aseguró que su pequeña había cambiado por completo su carácter.

"Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’ ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!", afirmó.

Los padres de Agustina dieron a conocer el caso en la escuela, sin embargo, recalcan que no encontraron la ayuda que buscaban.

"La directora la culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le dé gallegas y pan. También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso. Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablar con ellos. Eran cuatro las familias las que debía juntar", señaló Juan Carlos.

Finalmente, la familia de Agustina decidió divulgar el caso de bullying en redes sociales y los comentarios de apoyo no faltaron.

