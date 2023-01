“Dios mío, ¿dónde está mi bebé?”: mamá busca oso de peluche que tiene las cenizas de su hija

Fue hurtado mientras ella se mudaba de edificio, en Miami. “No sabes lo que significa para nosotros”, dijo en un mensaje que envió al ladrón.

La’Quinta McKinney colocó algunas cajas del trasteo alrededor de 30 minutos en la acera para ir en busca del vehículo donde las iba a transportar. Pero a su regreso encontró que en el lugar ya no había nada.

Publicidad

Desesperada, McKinney publicó un mensaje en Facebook en el que rogó que le devolvieran el oso, ya que dentro de este se encontraban las cenizas de su bebé La’Vae, quien falleció en el 2016 por muerte súbita.

“A quienquiera que lo tenga le digo: no estoy furiosa contigo. Quiero decir, sé que no sabes lo que significa para nosotros”, escribió y aseguró que no denunciará el robo a la Policía de Miami.

La’Quinta, quien también es madre de dos niños de 9 y 11 años, afirmó que le “faltan muchas cosas: ropa de trabajo, muebles y juguetes. No me importan las cosas materiales. Solo quiero el osito con los restos de mi bebé. Las otras cosas las puedo reemplazar”.