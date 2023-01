Diosdado Cabello advierte que la justicia actuará si la oposición se “pasa la raya”

El presidente de la Asamblea Constituyente Cabello habló así en una marcha chavista, poco antes de que Juan Guaidó se proclamara presidente (e) de Venezuela.

“Hoy es el día del pueblo que más nunca va a volver a ser traicionado”, dijo Cabello en una de las movilizaciones que el gobierno de Nicolás Maduro convocó en simultáneo a las de la oposición este 23 de enero.

En una de las tres marchas oficialistas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que "la derecha" decidió nombrar a alguien "para generar ruido" pero que "no tiene ningún valor más allá de lo simbólico", al ser consultado sobre la decisión del Parlamento de nombrar a un embajador para representar al país en la OEA.

"El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, pero el día que ellos pasen la raya, la justicia tiene que actuar, ya hay una investigación abierta, cada quien que asuma su responsabilidad", señaló.

También dijo que la oposición ha "amenazado" y ha intentado "causar y generar terror miedo" al decir que "hoy es el día", comentó al referirse a la convocatoria que hizo el antichavismo a una marcha en rechazo a Maduro que se desarrolla en todo el país con asistencia masiva.

Este martes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dijo que comenzó a asumir competencias exclusivas del Ejecutivo, tal y como había dicho que haría, en vista de la "usurpación" de la Presidencia de la República por parte de Maduro, a quien consideran "ilegítimo".

Los diputados acordaron "designar" a Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" ante la OEA, "con el propósito de coordinar con esa organización las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional" en Venezuela.

La declaración aprobada también indica que debe enviarse "una comunicación" para que tome "debida nota del presente acuerdo" al secretario general de la OEA, Luis Almagro, un confeso detractor de Maduro que además se dirige al líder de la AN, Juan Guaidó, como "presidente interino" de Venezuela.

Esta misma jornada, los legisladores aprobaron otro documento que acuerda la permanencia del país en la OEA y contraría así el proceso que inició el Gobierno de Maduro para abandonar el ente de integración regional.

Luego, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela.

