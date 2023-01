Diosdado Cabello demanda a tres medios venezolanos por supuesta difamación

El Nacional, Tal Cual y el portal lapatilla.com deben responder por la información que publicaron sobre narcotráfico en la que vinculan al dirigente chavista.

Los directivos de estos medios no pueden salir del país hasta que se resuelva la querella.

Cabello ya perdió la batalla jurídica que emprendió contra el diario The Wall Street Journal por publicar la misma información.

Senador estadounidense Marco Rubio dice que Diosdado Cabello “es el... Venezuela se prepara para elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro busca ser reelegido.

Sus dos principales contendientes son el exgobernador Henri Falcón y el expastor evangélico Javier Bertucci.

Los venezolanos tendrán también la opción de escoger al ingeniero Reinaldo Quijada, el postulante que ha mantenido más bajo perfil y que en las pocas entrevistas concedidas ha reiterado, entre otras cosas, sus intención de cambiar la ética de la política en Venezuela.

Para los comicios de mayo la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática decidió hace meses abstenerse ya que considera que la convocatoria no cuenta con las condiciones para que sean justos y transparentes, afirmaciones compartidas por varios gobiernos de la zona y EE. UU., entre otros.