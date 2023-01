Diosdado Cabello se fue lanza en ristre contra Petro, y este le contestó

El presidente de la Asamblea de Venezuela aseguró que el excandidato presidencial pidió en algún momento ayuda del chavismo y lo llamó “cobarde”.

El senador Gustavo Petro aseguró este jueves que no le interesa el respaldo del Gobierno venezolano al responder al presidente de la Asamblea Constituyente de ese país, Diosdado Cabello, quien lo acusó de buscar apoyo del chavismo para su campaña política y lo llamó "cobarde" por darles la espalda.

Publicidad

Petro, uno de los líderes de la oposición colombiana de izquierdas, fue cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, aunque luego tomó distancia del movimiento bolivariano y en las pasadas elecciones presidenciales hizo críticas al actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Al responder a Cabello, Petro escribió hoy en su cuenta de Twitter: "No me interesa el apoyo a (sic) Maduro porque no hay revolución en una rosca (camarilla) que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución".

Anoche, en su programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’, Cabello afirmó: "Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá para Venezuela y ahora los chavistas le hieden".

El considerado número dos del chavismo no precisó cuándo estuvo Petro solicitando esa ayuda pero le pidió no meterse con Venezuela y le aseguró que los colombianos "más nunca" lo van a apoyar porque, según él, a los pueblos no les gustan los "guabinosos" (dudosos) ni los "cobardes".

Publicidad

En las pasadas elecciones presidenciales de este año, Petro pasó a segunda vuelta y aunque obtuvo más de 8 millones de votos fue derrotado por el actual presidente colombiano, Iván Duque.

"Uno ahorita dice yo creo que lo mejor para Colombia era que ganara (Iván) Duque, imagínate que hubiera ganado Petro, ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede (...) por eso es que no ganan", dijo Cabello.

Publicidad

Petro explicó en Twitter que la última vez que habló con el fallecido presidente Chávez "fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral", en marzo de 2013.