Diputada panameña que llamó “escoria” a colombianos se disculpa

En la sesión de la asamblea panameña se debatía la modificación a la ley migratoria de ese país. Al tomar la palabra, la diputada Zulay rodríguez dijo que los colombianos que llegan a Panamá, son promotores de acciones delincuenciales.

“De dónde cree usted que nació la clonación de tarjetas, de dónde creen… de Colombia. Cada vez que arrestan un panameño hay cinco colombianos al lado, 1.800 colombianos, y lo dijo el ministro de Gobierno, tenemos en las cárceles panameñas. Y cuando le dijimos al ministro de Gobierno por qué Colombia no los recibe, pues porque ellos no quieren entonces nos dejan, y me disculpan la palabra, la escoria en este país”. (Vea las polémicas declaraciones)

Jimmy Chamorro, presidente de la comisión segunda del Senado, que trata los temas de relaciones exteriores, aseguró que es patético el pronunciamiento de la diputada.

"Es una declaración que incita al odio, que incita a la violencia y sabemos que ese no es el talante del panameño", señaló.

Para María Astrid Villa Real, embajadora de Panamá en Colombia, lo que dijo la diputada Rodríguez es una posición personal, que no es la misma que su gobierno tiene sobre nuestros nacionales....

“Lamento muchísimo las declaraciones y espero que el pueblo colombiano y su gobierno, sepan que los colombianos son para nosotros personas muy queridas, así como el resto de los ciudadanos del mundo"

La Cancillería colombiana envió una nota de rechazo a su homóloga panameña.

“Es una nota en la que le estoy indicando a la canciller panameña la inconformidad y el rechazo por este tipo de expresiones de parte de una diputada de ese país, dejando en claro que no vamos a permitir que insulten el nombre de los colombianos ni en Panamá ni en ninguna parte”, señaló María Ángela Holguín.

Villa Real agregó que este incidente no puede afectar las relaciones entre las dos naciones que, según ella, pasan por el mejor momento.