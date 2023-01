Diputado admitió que colaboró para que implicado en "atentado" contra Maduro ingresara a Colombia

Juan Requesens declaró que se valió de su investidura para contactar a un funcionario de Migración Colombia con el fin de permitir al señalado pasar por Cúcuta.

"Hace varias semanas fui contactado por (el diputado) Julio Borges que me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios (conocido con el alias de ‘Bons’ y presunto responsable del “atentado”), me contacté con él a través de la mensajería" de texto, dijo Requesens a un fiscal, según un video difundido por el Gobierno.

Monasterios es un militar venezolano retirado de la Guardia Nacional, quien luego de su arresto aseguró haber participado en el ataque con dos drones cargados de explosivos.

El testimonio de Requesens fue presentado por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien anunció además que el Gobierno solicitó a Interpol la captura de Borges, exiliado en Colombia, por el "magnicidio en grado de tentativa" contra Maduro el pasado sábado.

"Estamos solicitando código rojo para el señor Julio Borges", afirmó Rodríguez en una rueda de prensa, en la que indicó que el pedido se extiende a otros supuestos implicados que viven en Colombia y Estados Unidos.

Requesens, de 29 años, fue detenido el pasado martes por el servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, luego de lo cual la oficialista Asamblea Constituyente les retiró la inmunidad parlamentaria a él y a Borges.

La familia del legislador asegura desconocer su lugar de reclusión.

En el corto fragmento de la declaración presentando por el gobierno, Requesens dijo que en su contacto con Monasterios medió Mauricio Jiménez, a quien él y el gobierno de Caracas identifican como funcionario de migración de Colombia.

Según el parlamentario, Jiménez facilitó el ingreso de Monasterios a Colombia desde Venezuela.

De acuerdo con el gobierno de Maduro, los atacantes fueron entrenados en la población de Chinácota, en el departamento colombiano de Norte de Santander.

"Me encontraba en San Cristóbal (Venezuela), nunca tuve contacto físico con Juan Monasterios, solo hice a través de la mensajería lo solicitado", sostuvo el diputado.

