Es "una situación indigna": diputado denuncia que lleva dos meses intentando enterrar a su hijo

El diputado italiano Andrea Romano lleva dos meses intentado enterrar las cenizas de su hijo, pero la sociedad municipal que gestiona los cementerios de Roma no le da una fecha para hacerlo, "una situación indigna" en la que se encuentran "cientos de familias", denuncia el parlamentario.

"Es desgarrador. Una situación indigna para la capital de Italia ", asegura Romano, diputado del progresista Partido Demócrata (PD) que ha decidido hacer pública la muerte de su hijo, fallecido en febrero pasado de una enfermedad, "porque es lo mismo que están viviendo cientos de familias" por culpa de la Agencia de Funeraria de Roma (AMA).

Romano publicó un tuit dirigido a la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, que se ha vuelto viral: "Hoy hace 2 meses que mi hijo Darío ya no está con su madre, con sus hermanos, conmigo. Hace dos meses que no podemos enterrarlo. AMA no da tiempos de entierro dignos de una ciudad civilizada. De hecho, no da tiempo. Tu vergüenza nunca será lo suficientemente grande".

"Desde hace dos meses esperamos poder despedirnos de nuestro hijo, pero ni siquiera podemos acceder al depósito del cementerio de Prima Puerta, donde están apiladas sus cenizas. Y la locura de todo esto es que ya tenemos una tumba donde enterrarlo. Pero no es suficiente, porque AMA ni siquiera puede cavar la tumba", explicó Romano.

El diputado asegura que la suya es solo una de las muchas familias que tiene que pasar por este drama.

Hace una semana, los trabajadores del sector funerario protestaron en la capital italiana por los retrasos que se acumulan en los entierros romanos y aseguraron que unas 2.000 familias se encontraban en esta situación por una enrevesada burocracia.

"Roma es la única ciudad en toda Italia que pide presentar una autorización que luego pasa al Ayuntamiento, que la reexamina y después emite otro permiso que irá de nuevo a la AMA para volver a quien pide la aprobación", explicó entonces a EFE el secretario nacional de la Federación del Sector Funerario Italiano (Federcofit), Giovanni Caciolli.

En este momento, "unos 2.000 cadáveres se encuentran en los depósitos municipales de Flaminio y Verano, según las autoridades", pero se trata solo de "la punta del iceberg", según Caciolli, pues los 200 o 300 cuerpos que se incineran semanalmente han tenido que esperar mucho tiempo hasta entonces.