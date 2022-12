Diputados se subieron al metro para expresarse en contra de la Constituyente en Venezuela

"Buenos días, soy el diputado Juan Andrés Mejía", se presentó el joven legislador ante la mirada incrédula de varios pasajeros que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo.

La actividad, denominada "conciencia metro a metro", se enmarcó en las protestas contra Maduro, que dejan 71 muertos desde el pasado 1 de abril y exigen elecciones generales para sacarlo del poder.

Una periodista y dos camarógrafos de los canales NTN24 y Telemundo que cubrían el evento fueron retenidos temporalmente por funcionarios del tren subterráneo, alegando que carecían de un permiso para grabar en las instalaciones, denunció el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Agentes del servicio de inteligencia llegaron al sitio y les "obligaron a borrar material de interés público", señaló a periodistas el secretario del SNTP, Marco Ruiz.

Medio centenar de personas tomaron parte en la actividad, incluida una decena de parlamentarios que se distribuyeron en distintos vagones.

Poco a poco, los viajeros fijaron su atención en él; otros permanecieron indiferentes, según un video difundido por el político.

"Esa Constituyente fraudulenta no resuelve ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos", dijo, tras enumerar la escasez de alimentos y medicinas, el elevado costo de vida y la inseguridad.

Mejía cuestionó que el presidente no haya sometido la convocatoria a referendo, y el método de elección de los asambleístas, que a su juicio busca conformar una Asamblea a la medida del gobierno socialista.

"El mismo (expresidente Hugo) Chávez cuando cambió la Constitución dejó que la gente votara para ver si estaba de acuerdo o no. Pero Maduro, que sabe que no tiene pueblo, le tiene miedo a las elecciones", afirmó el diputado.

Su discurso recibió aplausos, pero también hubo un breve forcejeo cuando desconocidos subieron al vagón e intentaron llevarse a personas que participan en el improvisado mitin, denunció Mejía.

"Gracias a la solidaridad y valentía de varias personas no pudieron llevárselos", comentó.

Maduro defiende la Constituyente como una salida a la grave crisis política y una forma de blindar los programas sociales frente a un eventual gobierno opositor.

El mandatario también asegura que enfrenta una "insurgencia armada" para derrocarlo, que según él es financiada por Estados Unidos.