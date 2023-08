Director de la NASA habló sobre vida extraterrestre: “La gente siempre va a creer en algo”

Bill Nelson, director de la NASA, está de visita por Colombia como parte de una gira que también lo llevó a Brasil y Argentina. Estas reuniones tienen como objetivo fortalecer la cooperación científica basada en la tecnología espacial.

“La NASA tiene un proyecto para ayudar a la gente pobre, a los cultivadores. La información que obtenemos a través de nuestros satélites puede ayudarles para saber qué cultivar, puede dar información sobre sequías e inundaciones que vienen. Tenemos este tipo de proyectos en marcha, pero hay muchas otras oportunidades”, aseguró el director de esa agencia espacial.

En este momento hay grandes expectativas por el lanzamiento de la misión Artemis III, un proyecto que planea poner a la primera mujer y a la primera persona afro en la superficie de la Luna.

“Esperamos que Artemis II vuele a la Luna, dé la vuelta y regrese. Chequeamos la nave espacial que transportará a los humanos, todos los sistemas de soporte vital. Esperamos que eso ocurra a finales del próximo año”, aseguró.

La semana pasada, en el Congreso de Estados Unidos, un militar retirado dijo, bajo juramento, que el Gobierno de ese país oculta pruebas sobre ovnis y muestras biológicas de sus ocupantes no humanos.

“Comprenda que la misión de la NASA es buscar vida en el universo y así lo estamos haciendo. Estamos excavando muestras en Marte ahora mismo y las traeremos para ver si había vida allí en el lecho seco. ¿Le creo al señor? No. Dijo que tiene un amigo que oculta una nave extraterrestre en un almacén. ¿Le creo? No. Dice que ha visto partes de cuerpos extraterrestres. ¿Le creo? No. Designé a un panel de 12 científicos prominentes y están examinando la cuestión de los fenómenos anómalos no identificados”, puntualizó.

Sobre los ovnis, el director de la NASA asegura que “la gente siempre va a creer en algo. Esa es la naturaleza humana. Creo que la gente hará eso, pero no hay evidencia. Las únicas evidencias que hemos visto, como las que rastrearon los pilotos de la Marina, las estamos tratando de descifrar”.

El director de la NASA también hizo referencia a la posible vida fuera de la Tierra: “El universo es un gran universo. ¿Cuál es la probabilidad matemática en un universo tan grande que ni siquiera puedo concebir? ¿Cuál es la probabilidad de que haya otro sol? No tan lejos. ¿Cuál es la probabilidad matemática en este enorme cosmos? Dijeron al menos uno en un trillón. Entonces a su pregunta, yo digo sí”.