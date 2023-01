Dirigentes dicen que fueron atacados por la Guardia Nacional de Venezuela por apoyar a Juan Guaidó

Aseguran que tuvieron que escapar del vecino país por temor a ser víctimas de la represión. Ahora se resguardan en Puerto Carreño, Vichada.

El detónate habría sido su salida de Venezuela por haber participado, el pasado 23 de enero, en una marcha realizada en Puerto Ayacucho, estado venezolano de Amazonas.

“Fuimos víctimas de la Guardia Nacional quien empezó arremeter contra nosotros, producto de ello yo salgo herida con 13 perdigones”, dice Andreina Guevara, secretaria juvenil de Acción Democrática.

En el enfrentamiento fallecieron dos personas que marchaban y más de 40 personas fueron detenidas.

“Que la muerte de Frank Castillo y de José Hernández no quede impune, así como no puede quedar impune estos 23 amazonenses que se encuentran hoy detenidos por terrorismo”, señala Maulina Baloa, diputada de la Asamblea Nacional.

También aseguran que fueron víctimas de persecución y que sus casas fueron allanadas. Afirman que la lucha de ellos es por un mejor futuro para su país.

“Pensar diferente no puede ser terrorismo, nosotros simplemente estamos luchando por un mejor país, una mejor Venezuela”, añade Carmen Mata, presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado de Amazonas.

Actualmente, estos líderes políticos se encuentran solicitando apoyo al gobierno de Colombia con el propósito de recibir atención médica que requieren y protección, debido a que temen por las represalias que pueda tomar el gobierno venezolano.

Más sobre la situación de Venezuela:

EE. UU. busca redirigir fondos de Venezuela a Guaidó para quitarle oxígeno financiero a Maduro Gobierno de Maduro deja de recibir 11.000 millones de dólares con sanción de EE. UU. a petroleras